Ruhunu paraya satmak buna denir Doldurdular bÃ¼tÃ¼n zenginleri oraya... YÄ±llarÄ±n emeÄŸi Ã§Ã¶pe gitti

Haberin DevamÄ±

Â AslÄ±nda bu gala gecesinin amacÄ±, New York'taki Metropolitan Sanat MÃ¼zesi'nin KostÃ¼m EnstitÃ¼sÃ¼'ne gelir saÄŸlamak. Yani bir tÃ¼r baÄŸÄ±ÅŸ gecesi bu etkinlik. Daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k baÄŸÄ±ÅŸ etkinliÄŸi.Â

Yine de Ã¶yle her parayÄ± veren katÄ±lamÄ±yor MET Gala'ya...

O galanÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda boy gÃ¶stermek iÃ§in sadece hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir para verip davetiye satÄ±n almak yetmiyor. KonuklarÄ±n, baÅŸta moda, sinema ve TV olmak Ã¼zere kendi alanlarÄ±nda Ã¶nemli bir konum elde etmiÅŸ olmasÄ± gerekiyor.

Elbette bu "saygÄ±n" kÄ±smÄ±nÄ±n altÄ±nda "popÃ¼ler olmak" gibi daha fazla Ã¶ne Ã§Ä±kan bir ayrÄ±ntÄ± da var.

SonuÃ§ olarak, ilki 1948 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen MET Gala gecesi, Ã¼nlÃ¼lerin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in can attÄ±ÄŸÄ± bir etkinlik.

Â

Haberin DevamÄ±

ÃœNLÃœ GECE BU YIL TARTIÅžMALARLA BAÅžLADI

METÂ Gala gecesi bu yÄ±l da bir kez daha yapÄ±ldÄ±. Yine gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri birer birer boy gÃ¶sterdi. Elbette dikkat Ã§ekecek kostÃ¼mleri iÃ§inde. Aylar Ã¶ncesinden baÅŸladÄ±klarÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± da o bÃ¼yÃ¼k gecede gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiler.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu yÄ±l MET Gala gecesi baÅŸÄ±ndan beri tartÄ±ÅŸmalÄ±ydÄ±.

Bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±nda da dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Jeff Bezos ile geÃ§en yÄ±l evlendiÄŸi yeni karÄ±sÄ± Lauren Sanchez vardÄ±.

Efsane moda editÃ¶rÃ¼ Anne Wintour'un liderliÄŸinde dÃ¼zenlenen MET Gala gecesinin bu yÄ±l ki ev sahipliÄŸini Ã¼stlenen Bezos Ã§ifti baÅŸÄ±ndan beri bu iÅŸ iÃ§in uygun bulunmadÄ±.

EleÅŸtiriler arka arkaya geldi. Hatta bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler geceye katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± bile aÃ§Ä±kladÄ±.

SonuÃ§ olarak gala gecesi yapÄ±ldÄ±. Yine bu gecede yÄ±llardÄ±r gÃ¶rÃ¼len bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler pÄ±rÄ±ltÄ±larÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

MET Gala'nÄ±n organizasyonunu bu yÄ±l Jeff Bezos ile geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda evlendiÄŸi karÄ±sÄ± Lauren Sanchez Ã¼stlendi. HazÄ±rladÄ±klarÄ± konuk listesinden bazÄ±larÄ± da bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekti. GeÃ§miÅŸi 1948 yÄ±lÄ±na kadar uzanan geceyi "milyarderler balosuna" Ã§evirmekle eleÅŸtirildi Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.Â

Haberin DevamÄ±

'MÄ°LYARDERLER BALOSUNA Ã‡EVÄ°RDÄ°NÄ°Z'

Ama onlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bugÃ¼ne kadar bu geceye hiÃ§ katÄ±lmayan hatta katÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi bile dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len bazÄ± isimler de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸte bu konuklar da hem sosyal medyada hem de geleneksel medyada Lauren Sanchez ile Jeff Bezos'un kelimenin tam anlamÄ±yla eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tutulmasÄ±na neden oldu.

MET Gala'nÄ±n bu yÄ±lki konuklarÄ± arasÄ±nda Mark Zuckerberg ile karÄ±sÄ± Priscilal Chan vardÄ±. Ã‡ift, ilk kez MET Gala'da boy gÃ¶sterdi.

George Soros'un iki oÄŸlu Alex ve Robert, Walmart'Ä±n mirasÃ§Ä±larÄ±ndan Robson Walton, MET Gala'ya konuk oldu.

Bunun yanÄ± sÄ±ra sosyal medya Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Grace Ann Nader, Rupert Murdoch ile Wendi Deng'in mirasÃ§Ä±larÄ± Grace ile Chloe da konuklar arasÄ±ndaydÄ±.

Haberin DevamÄ±

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra HindistanlÄ± milyarder Ambani ailesinden Isha Ambani de MET Gala gecesinde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.

KocasÄ± Keith Urban'dan boÅŸanan Nicole Kidman'a gecede bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Sunday Rose eÅŸlik etti.





MET Gala'nÄ±n gediklisi Blake Lively, yine kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daydÄ±.





Top model Cara Delevingne, MET Gala'nÄ±n sade ama ÅŸÄ±k konuklarÄ±ndan biriydi.





Gigi Hadid, gala iÃ§in iddialÄ± bir tarz benimsedi. Sevgilisi Bradley Cooper ise ona eÅŸlik etmedi.

Haberin DevamÄ±

Geceye damgasÄ±nÄ± vuran kiÅŸi ise hiÃ§ tartÄ±ÅŸmasÄ±z Beyonce oldu.

Ã‡ok zengin iki ailenin mirasÃ§Ä±larÄ± Grace Murdoch ile Chloe Deng'in geceye katÄ±lÄ±mÄ±na da bazÄ±larÄ± hiÃ§bir anlam veremedi.





Grace Ann Nader (solda) ile Huma Abedin de daha Ã¶nceki yÄ±llarda hiÃ§ MET Gala'ya katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

HindistanlÄ± milyarder Ambani ailesinden gelen Isha Ambani de MET Gala'nÄ±n ilk kez katÄ±lan konuklarÄ±ndan biriydi.Â Â

'TARÄ°HÄ°NÄ°N EN KÃ–TÃœSÃœ' YORUMLARI YAPILDI

Ä°ÅŸte bu durum da sosyal medyada eleÅŸtiri konusu oldu. Milyarder konuklarÄ±n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± geceyi "amacÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ" diye niteleyenler oldu. Bunun da Ã¶tesinde bazÄ±larÄ± "Milyarderler balosu" diye tanÄ±mladÄ±.

Haberin DevamÄ±

BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar "MET Gala gecesi milyarderlere gÃ¶vde gÃ¶sterisi yapma fÄ±rsatÄ± yarattÄ±" yorumunu yaptÄ±.

Lauren Sanchez ve Jeff Bezos'u "ruhlarÄ±nÄ± paraya satan kiÅŸiler" olarak nitelendirenler bile oldu.

Bu arada bazÄ± konuklarÄ±n kÄ±yafetleri de "gayet ucuz" bulundu. Ki bu eleÅŸtiriyi alanlar arasÄ±nda top model Irina Shayk bile vardÄ±.

BirÃ§ok kiÅŸi bu yÄ±l ki MET Gala gecesini, "78 yÄ±llÄ±k tarihinin en kÃ¶tÃ¼sÃ¼" olarak nitelendirdi.Â

Â

'FÄ°YASKO, FELAKET' ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ° ARKA ARKAYAÂ

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa son yÄ±llarda birÃ§ok baÅŸka Ã¶nemli etkinlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi MET Gala'da da sosyal medya yÄ±ldÄ±zlarÄ±, daha Ã¶nce hiÃ§ bu etkinliÄŸe katÄ±lmamÄ±ÅŸ TV Ã¼nlÃ¼leri, futbolcu eÅŸleri ve milyarder ailelerin varisleri yine Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Belki artÄ±k Ã§aÄŸÄ±n gereÄŸi bÃ¶yle ama bu durum MET Gala'yÄ± kafalarÄ±nda belli bir yere oturtan kiÅŸilerde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±.

BirÃ§ok ismin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yarattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼, "moda felaketi" ya da "moda fiyaskosu" olarak yorumlandÄ±.

Top model Irina Shayk, MET Gala gecesine daha Ã¶nce de defalarca katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Genellikle ÅŸÄ±k konuklar arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±ran Shayk'Ä±n giyimi kuÅŸamÄ± bu kez "ucuz" bulunanlar arasÄ±ndaydÄ±.





Model Rosie Huntington Whiteley , MET Gala'nÄ±n tanÄ±dÄ±k isimlerinden. O da yine Ã§izgisini hiÃ§ bozmadÄ±. Sade ama ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±.Â





Elbette bu gecede de Katy Perry, Gigi Hadid, Hugh Jackman ve Sutton Foster, Kim Kardashian, Kris Jenner, Kylie ve Kendall Jenner, Blake Lively, Rosie Huntington Whiteley gibi geÃ§miÅŸ yÄ±llardan tanÄ±dÄ±k simalar da vardÄ±.





Ã–yle ya da bÃ¶yle iyisiyle kÃ¶tÃ¼sÃ¼yle bir MET Gala gecesi daha geride kaldÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu Ã¶zel gecenin dedikodularÄ± daha uzun sÃ¼re devam edecek.



BÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtirilerin yanÄ± sÄ±ra elbette gecenin amacÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nler de vardÄ±. Bu gruptakilere gÃ¶re gecenin amacÄ± New York Metropolitan Sanat MÃ¼zesi KostÃ¼m EnstitÃ¼sÃ¼'ne para toplamak olduÄŸuna gÃ¶re kim katÄ±lÄ±rsa katÄ±lsÄ±n eninde sonunda bunun baÅŸarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlar da oldu.

Â

Â

Â

Â