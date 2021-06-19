Rubato üyeleri kimler, Rubato ne demek? Rubato’nun üyeleri Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Eralp Görgün hakkında bilgiler

“Rubato”, bir müzik cümlesinde temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Rubato grubunun adı buradan geliyor. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup farklı tarzıyla adından söz ettiriyor.

Fatih Ahıskalı kimdir?



Müzisyen, solist, vokalist ve gitarist. 1976 Antalya, doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu. Günümüzde Rubato isimli grubun üyesi.



Özer Arkun kimdir?



Müzisyen, şarkıcı ve çello sanatçısı. 1973, İstanbul doğumlu. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezunudur. 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanışarak, ilerleyen yıllarda Türkiye’de sazın değişilmez icracıları arasına girdi. 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.



Göksün Çavdar kimdir?



Müzisyen, soprano, klarnet ve soprano saksafon çalgıcısı. 1974 yılında Fransa'da doğdu. 11 yaşında Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girerek, Tülay Örser'den klarnet ve Kamil Özler'den kompozisyon eğitimi aldı. Çavdar, aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi Modern Folk Grubu sanatçısıdır.



Eralp Görgün kimdir?



Müzisyen, Bas gitarist, Rubato grubu sanatçılarından. 8 Mayıs 1978, Düzce doğumlu. Temel müzik eğitimini nüzisyen olan babasından aldı. PAU Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü mezunudur. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Birçok sanatçıyla birlikte beste ve albüm çalışmaları yaptı.

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