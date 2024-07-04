'Rosinante' İtalyan festivalinde

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DÜNYAYI DOLAŞIYOR

Dünya prömiyerini 36. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise İstanbul Film Festivali’nde yapan “Rosinante” filminin dünya çapındaki festival yolculuğu devam ediyor. Baran Gündüzalp’in ilk yönetmenlik denemesi olan yapımın Avrupa prömiyeri de dün İtalya’nın Ischia Adası’nda düzenlenen 22. Ischia Film Festivali kapsamında Cattedrale dell’Assunta’da yapıldı. Festivalin onur konukları arasında bu yıl Susanna Bier, Charlotte Rampling ve Stellan Skarsgård gibi sinema dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

CEZAYİR’DEN SENARYO ÖDÜLÜ

“Rosinante”, Ayşe-Salih çifti ile 6 yaşında olmasına rağmen konuşmayan oğulları Emre’nin ‘Rosinante’ adını verdikleri motosikletleri çevresinde gelişen hikâyelerini konu alıyor.

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Gündüzalp’in senaryosunu Deniz Yeşilgün’le yazdığı film, Cezayir’de düzenlenen, jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Annaba Film Festivali’nde ‘en iyi senaryo’ ödülünü kazanmıştı.