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'Rosinante' İtalyan festivalinde

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#Baran Gündüzalp#Rosinante#22. Ischia Film Festivali
Rosinante İtalyan festivalinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 08:16

Baran Gündüzalp’in ilk uzun metrajı “Rosinante”nin Avrupa prömiyeri, İtalya’da 22. Ischia Film Festivali’nde yapıldı.

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DÜNYAYI DOLAŞIYOR

Dünya prömiyerini 36. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise İstanbul Film Festivali’nde yapan “Rosinante” filminin dünya çapındaki festival yolculuğu devam ediyor. Baran Gündüzalp’in ilk yönetmenlik denemesi olan yapımın Avrupa prömiyeri de dün İtalya’nın Ischia Adası’nda düzenlenen 22. Ischia Film Festivali kapsamında Cattedrale dell’Assunta’da yapıldı. Festivalin onur konukları arasında bu yıl Susanna Bier, Charlotte Rampling ve Stellan Skarsgård gibi sinema dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

Rosinante İtalyan festivalinde

CEZAYİR’DEN SENARYO ÖDÜLÜ

Rosinante”, Ayşe-Salih çifti ile 6 yaşında olmasına rağmen konuşmayan oğulları Emre’nin ‘Rosinante’ adını verdikleri motosikletleri çevresinde gelişen hikâyelerini konu alıyor.

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Rosinante İtalyan festivalinde


Gündüzalp’in senaryosunu Deniz Yeşilgün’le yazdığı film, Cezayir’de düzenlenen, jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Annaba Film Festivali’nde ‘en iyi senaryo’ ödülünü kazanmıştı.

Rosinante İtalyan festivalinde

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#Baran Gündüzalp#Rosinante#22. Ischia Film Festivali

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