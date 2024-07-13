'Rosinante' İtalya’dan büyük ödülle dönüyor

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Gündüzalp’in senaryosunu Deniz Yeşilgün’le birlikte yazdığı yapım, ‘en iyi film’ seçildi. Film aynı zamanda ‘Treccani Esperienze Özel Ödülü’ne de layık görüldü. Ayşe ve Salih çifti ile 6 yaşında olmasına rağmen hiç konuşmayan çocukları Emre’nin ‘Rosinante’ adını verdikleri motosiklet çevresinde gelişen hikâyelerini konu alan film, Cezayir’de düzenlenen Annaba Film Festivali’nde de ‘en iyi senaryo’ ödülünü kazanmıştı. “Rosinante”nin bu yılın sonunda Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor.