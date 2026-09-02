Röportaj verirken ağzından kaçırdı… Galiba çoktan evlenmişler!

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Daha önce Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile evlenen, ilk evliliği dostça bitse de Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra kanlı bıçaklı düşman haline gelen Brad Pitt son birkaç yıldır mutlu bir ilişki yaşıyor.

Hatta Jolie ile savaşı ve 6 çocuğunun ona sırtını dönüp soyadını reddetmesi gibi onu ruhen bunaltan durumları unutabilmek için sevgilisi Ines de Ramon’un omzuna yaslanıyor.

Kasım 2023’ten beri birlikte olan Brad Pitt ve Ines de Ramon’un ilişkisi giderek ciddileşmiş, sık sık evleneceklerine dair söylentiler ortaya atılmıştı.

Kimileri Brad Pitt’in iki evliliğin ardından bir daha bu adımı atmaya niyetli olmadığını söylese de aynı kaynaklar onun Ines de Ramon’la çok uzun yıllardır yaşamadığı bir mutluluğu yaşadığını da belirtiyordu.

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Ne 62 yaşındaki Pitt, 33 yaşındaki Ines de Ramon daha önce nişan ya da evlilikten bahsetmişti. Ancak Brad Pitt’in yakın zaman önce yaptığı samimi bir röportajda ağzından kaçırdıkları sebebiyle ünlü çiftin gizlice evlenmiş olabileceği iddiaları ayyuka çıktı.

Bahsi geçen röportaj Brad Pitt’in Esquire dergisi ile kendi evinde yaptığı röportaj…

Yıldız oyuncunun Los Angeles’taki evinde yapılan röportajda onun bu evde “krallar gibi muamele gördüğü” söylenirken Pitt’in evine gelen gazetecileri kendi elleriyle hazırladığı şarküteri tabağıyla ağırladığı ortaya çıktı.

Evlilik dedikodusuna yol açan ise Brad Pitt’in misafirlerini güzelce ağırlarken onlara mütevazı bir şekilde “Pitt'lerin evinde sıradan bir gün" demesi oldu.

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Konuyla ilgili olarak basına konuşan kaynaklar “Temelde Ines'e Bayan Pitt diyor. Brad'in evinde ya da evimde sıradan bir demedi. Bu evi Ağustos 2025'te satın aldı. De Ramon'un buraya Ekim ayında taşındığı söyleniyor, ancak sadece kız arkadaşıysa 'Pitt'lerin evi' demek yine de garip olur." diyor.

Brad Pitt Jennifer Aniston ile 2000’de evlendi. Mr. & Mrs. Smith filminin setinde Angelina Jolie'ye aşık olduktan sonra 2005'te boşandılar.

51 yaşındaki Jolie, Pitt'i özel bir uçakta kendisine ve çocuklarından birden fazlasına saldırmakla suçladıktan sonra evlilikleri 2016'da sona erdi. Brad, çocuk refahı yetkilileri tarafından suçsuz bulundu, FBI ise olayı soruşturdu ancak dava açmayı reddetti.

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“Brad için üçüncü deneme şans getirebilir" diyen yakınları o ve sevgilisi Ines de Ramon’un birbirlerine delicesine aşık göründüklerini ve Taylor Swift'in düğününde kesinlikle evli bir çift gibi davrandıklarını söylüyor.

Ünlü çiftin evliliklerini gizli tutmaya devam edebilmek için alyans takmamaya karar vermiş olabilecekleri konuşulurken onları yakından tanıyanlar "Ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece gizli tutuyor olabilirler. Ve bunu iyi yapıyor gibiydiler… Ta ki Brad her şeyi anlattığı röportajında ​​durumu ağzından kaçırana kadar." diyorlar.