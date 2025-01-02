'Sonsuza kadar seninim' sözünü orada vermişlerdi... Romantik prens güzeller güzeli karısını uzak diyarlara kaçıracak...

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Zaten güzel prensesin de bu yüzden ortadan kaybolduğu, yüzünde bu şiddetten izler olduğu iddia edildi. Galler Prensesi Kate Middleton geçen yılın ocak ayında gizemli bir ameliyat geçirdiği açıklandıktan sonra bir anda ortadan yok olmuştu…

YOKLUĞUNDA ORTAYA ATILANLAR HEP YALAN ÇIKTI

Sosyal medyanın da etkisiyle ortaya atılan bu çılgın komplo teorilerinin hepsinin korkunç yalanlar olduğu acı gerçeğin ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. Kate mart ayında kansere yakalandığını kendisi, çektiği duygu yüklü bir videoyu paylaşarak itiraf etti. Dünyanın en ünlü çift William ve Kate'in kâbuslarla dolu yılı nihayet sona erdi

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EN KÖTÜ SENELERİ MUTLU SONLA BİTTİ

Sonra da onu zorlu bir tedavi sürecinin beklediğini söyleyerek yine sessizce göz önünde çekildi. Kraliyet ailesinin bu zorlu senesi bu haberlerle ve birçok üzüntülü durumla başlasa da en sonunda mutlu mesut bitti.

Kate Middleton eylül ayında kocası William ve üç çocuklarıyla çekilmiş en özel anlarından parçalar taşıyan yeni bir videoyla iyileştiğini ve kanseri atlattığını söyledi. Sonra da yavaşa yavaş herkesin onu sürekli görmeye alışkın olduğu kraliyet görevlerine geri döndü.





ONA BİR ŞEY OLACAK DİYE AKLI ÇIKIYORDU: ÖMRÜMÜN EN ZOR YILINI GEÇİRDİM

Kate’in kanserle girdiği zorlu savaşta en büyük üzüntüyü ise şüphesiz ona olan aşkı gözlerinden okunan kocası yaşadı.

Prens William geçtiğimiz günlerde pek de alışılmadık şekilde kendisine sorulan soruya kalbini açarak cevap vermiş ve “Bu ömrümün en zor senesi oldu” demişti. Prens William bu zorlu süreçte bir yandan hem babası Charles'ın hem de karısı Kate'in yokluğunu hissettirmeyecek kadar çok çalıştı hem de onlara bir şey olacak diye korku içinde yaşadı

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İKİNCİ BALAYINDA KARISININ AYAKLARINI YERDEN KESECEK!

Geleceğin kralı Galler Prensi William yeni yılın Kate için yeni bir sayfa açmasını istiyor.

Saray kaynaklarının iddiasına göre Prens William, Prenses Kate'in ayaklarını ikinci bir romantik “balayı” ile yerden keserek onun için yeni bir sayfa açmaya hevesli.

Kraliyet uzmanları haklarında çıkan sayısız söylenti bir yana geçen yıl yaşadıklarının çifti birbirlerine hiç olmadığı kadar yakınlaştırdığını söylüyor.

ROMANTİK PRENS KARISIYLA YAPACAĞI KAÇAMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

Evlendikleri günden beri el ele kol kola birçok zorluğa ve elbette sürüyle asılsız söylentiye göğüs geren William ve Kate’in zaten temeli sağlam olan evliliklerinin geçen yılın zorlukları arasında birbirlerine zaman ayırmalarıyla daha da güçlendiği konuşuluyor.

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“Wills her zaman romantiktir. Kate’le baş başa geçirdikleri zamana değer verir, hiçbir şey prensesinin kendisine ait olmasından daha özel değildir. Bu yüzden romantik bir kaçamak planlıyor. Sadece ikisi… Wills, Kate'i uzaklara götürmek için kolları sıvadı”

Çiftin çıkacağı ikinci balayında bundan 13 yıl önce ettikleri evlilik yeminini de yenilemeyi düşündüğü, bu ikinci balayı kaçamağını büyük bir fırsat olarak gördükleri de söylentiler arasında. Dışarıdan sert görünse de tam bir romantik olduğu söylenen William'ın karısını ikinci bir balayına götüreceği ve çiftin burada evlilik yeminlerini tazeleyebileceği konuşuluyor

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ZOR SENENİN ARDINDAN BUNA İHTİYAÇLARI VAR

Kate Middleton eylül ayında William ile birlikte tedavisinin sona erdiğini duyurmak için bir video yayınladıklarında kanser hastaları ve aileleri için bir ilham kaynağı oldu.

Mesaj umutlu ve kutlayıcı olsa da, Kate iyileşme yolunu “uzun” olarak tanımladı ve 42 yaşındaki Prens William'ın Kate'in bu yıl hem zihinsel hem de fiziksel olarak ne kadar çok şeyle boğuşmak zorunda kaldığının da farkında olduğu açık.

Tüm aile şu anda gözlerden uzak bir şekilde Norfolk'taki yazlık evleri Anmer Hall'a çekilmiş durumda. Çiftin ikinci balayı için seçecekleri yerin ise muhtemelen Afrika olabileceği söyleniyor. William ve Kate 2010'da kraliyet nişanı yapmışlardı ancak genç aşıklar bu resmi törenden önce Kenya'da aslında kendi aralarında yüzük takıp birbirlerine evlilik sözünü çoktan vermişti

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BALAYI ADRESİ BELLİ: YILLAR ÖNCE BİRBİRLERİNE ORADA SÖZ VERMİŞLERDİ

Büyüleyici Kenya dağlarının William ve Kate’in kalplerinde özel bir yeri var.

Çift Westminster Abbey'de evlenmelerine ve Seyşeller'de balayı yapmalarına rağmen, Afrika'nın bu güzel ülkesi William'ın Kate'e 2010 yılında bir kulübede evlenme teklif ettiği yerdi.

Çift sarayda özel bir törenle nişanlansa ve bu nişandan fotoğrafları paylaşılsa da William aslında Kate’e resmi nişanlarından kısa bir süre önce Kenya’da evlenme teklif etmiş ve genç aşıklar evlenme sözünü burada vermişti.