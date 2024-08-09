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Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda nerede çekildi? Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda oyuncuları ve konusu

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Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda nerede çekildi Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda oyuncuları ve konusu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 17:40

2013 yapımı yerli romantik komedi türündeki sinema filmi Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda televizyonda ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. 2010 yapımı Romantik Komedi isimli filmin devamı niteliğinde olan yapımda önceki filmde rol alan birçok oyuncu bu filmde de rol almıştır. Filmin yönetmenliğini ise Erol Özlevi üstlenmiştir. Peki, Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda hangi otelde çekildi? İşte, Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda oyuncuları ve konusu...

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Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Yapımcılığını Murat Tokat'ın üstlendiği filmin başrollerinde edef Avcı, Öykü Çelik, Ali Ersan Duru, Engin Altan Düzyatan gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda nerede çekildi? Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda konusu ve oyuncuları...

ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA KONUSU NEDİR?

Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem'i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem'in bu hallerinden habersiz Cem, yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır. Tamamen işine konsantre olmuştur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem'e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya'da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar.

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ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan- CemEngin Altan Düzyatan- Cem
Sinem Kobal - Didem
Sedef Avcı- Esra
Gürgen Öz - Yiğit
Cemal Hünal - Mert
Burcu Kara - Zeynep
Öykü Çelik - Hande
Nurseli İdiz
Ali Ersan Duru
Gökçe Özyol - Ergün
Özge Ulusoy - Gözde
Selim Bayraktar

ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Romantik Komedi 2'nin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi . 

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