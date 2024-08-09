Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda nerede çekildi? Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda oyuncuları ve konusu

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Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Yapımcılığını Murat Tokat'ın üstlendiği filmin başrollerinde edef Avcı, Öykü Çelik, Ali Ersan Duru, Engin Altan Düzyatan gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda nerede çekildi? Romantik Komedi 2 Bekarlığa Veda konusu ve oyuncuları...

ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA KONUSU NEDİR?

Esra evlilik hazırlıklarına hız verirken, Didem grupta henüz evlenmemiş tek kız olarak kaldığını fark eder. Panikleyen Didem, sevgilisi Cem'i bir punduna getirip evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fakat Didem'in bu hallerinden habersiz Cem, yeni bir filmin hazırlıklarına başlar ve başrolü paylaştığı Gözde adında bir kadınla tanışır. Tamamen işine konsantre olmuştur. Her şey üst üste gelince Didem kıskançlık krizine girer ve Cem'e çaktırmadan onu izlemeye alır ve ekibin erkeklerinin Antalya'da bekarlığa veda partisi yaptıklarını öğrenir. Erkeklerin peşine düşen kızlar, otele dansöz kılığında girmenin yollarını ararlar.

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ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan- CemEngin Altan Düzyatan- Cem

Sinem Kobal - Didem

Sedef Avcı- Esra

Gürgen Öz - Yiğit

Cemal Hünal - Mert

Burcu Kara - Zeynep

Öykü Çelik - Hande

Nurseli İdiz

Ali Ersan Duru

Gökçe Özyol - Ergün

Özge Ulusoy - Gözde

Selim Bayraktar



ROMANTİK KOMEDİ 2: BEKARLIĞA VEDA NEREDE ÇEKİLDİ?



Romantik Komedi 2'nin çekimleri Antalya'da gerçekleştirildi .