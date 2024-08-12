Romantik çift

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18 yıldır evli olan oyuncu çift, önceki gün Fun Beach’teydi.
Uzun süre localarında vakit geçiren, akşama doğru da denize giren çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
İspanya’da ruhsal detoks
Sezonun yorgunluğunu İspanya’da atan Tuba Büyüküstün, tatilin keyifli anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Plajdayken “Ruhun Yaralı Şifacısı Carl Jung” kitabını okuyan oyuncu, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasına şu notla ekledi: “Deniz & güneş & kum & kitabım & ben. Tam bir Yengeç burcu menüsü.”
Anne olmaya hazırım
Melek Mosso önceki gece Kıbrıs’taki Lord’s Palace Otel’de sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, oyunculuğa sıcak baktığını açıkladı: “Teklifler oldu, sonuca varamadık. Oyunculuğa sıcak bakarım, çünkü tiyatro geçmişim var.”
Yeni imaj
Süper Lig’in başlamasıyla birlikte ekranlara dönen spor yorumcusu Erman Toroğlu, imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Toroğlu’nun saçlarında yaptığı değişikliğe ve yeni tarzına kullanıcılardan yorum yağdı.
Utandırdınız beni
Hadise hafta sonu Kıbrıs’ta dinleyicileriyle buluştu.
Geçen akşam Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan Hadise, sevenlerinin karşısına Züleyha Kuru tasarımı mini elbisesiyle çıktı. 2009 yılında Eurovision’da seslendirdiği “Düm Tek Tek” şarkısını da söyleyen Hadise, dakikalarca ayakta alkışladı.
Duygusal anlar yaşayan şarkıcı, dinleyicilerine teşekkür etti: “Utandırdınız beni. Sizlerin saygısını ve sevgisini görünce sahneyi neden bu kadar sevdiğimi hatırlıyorum. Sizin sayenizde! Çok teşekkür ediyorum.”