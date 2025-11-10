×
Romantik buluşma... 'Anneyim, hekimim bir de senin eşinim'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 11:19

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in bu akşamki bölümüne Cihan ile Alya'nın romantik buluşması damga vuracak. Zorlu bir sınavdan daha geçen ikilinin birbirlerine adeta kur yaptıkları o anlar hem gülümsetecek hem duygulandıracak.

"SEN BAYAĞI BİR ALBORA KADINISIN"

Pazartesi ekranının rakipsiz dizisi Uzak Şehir'in merakla beklenen yeni bölümünden paylaşılan tanıtım, Cihan-Alya aşkının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Jandarmanın peşinde olduğu Cihan'ın yakalanma pahasına Alya ile buluştuğu anlar izleyenleri mest etti.

Alya'nın köy meydanında ahaliyle yaptığı konuşmadan haberdar olan Cihan'ın "Sen bayağı bir Albora kadınısın" diyerek Alya'ya takıldığı tanıtım izlenme rekoru kırdı.

Alya'nın, "Ben sadece anneyim, hekimim, bir de senin eşinim" yanıtı ise Cihan'a olan aşkının gücünü ve karşısına çıkacak engeller karşısındaki kararlılığını gözler önüne serdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, heyecan ve duygu yüklü yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de.

