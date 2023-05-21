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Romandan beyazperdeye

Güncelleme Tarihi:

#White Noise#Noah Baumbach#Don Cheadle
Romandan beyazperdeye
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 08:47

Don DeLillo’nun 1985 yılında yazdığı “White Noise” romanı, Noah Baumbach’ın yönetmenliği ile beyazperdede seyirciyle buluştu. Absürt komedi ve dram filmi olan “White Noise”un ilk gösterimi Venedik Film Festivali’nde gerçekleşti, ardından da çeşitli platformlarda yayınlandı. 1980’lerde geçen hikâyeyi filmin yönetmeni Noah Baumbach ile oyuncuları Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle ve Jodie Turner-Smith anlattı.

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White Noise” romanını sinemaya uyarlamaya nasıl karar verdiniz?

- Noah Baumbach: Pandemi döneminde kitabı tesadüfen yeniden okudum. Kitabın o dönem yaşadıklarımızla aynı hissiyatı vermesine inanamadım. Hikâyeyi film yapmaya karar verdiğimde ise sadece Don DeLillo’nun dilini almaya değil, onun dilinde kendi sesimi bulmaya başladım.

Greta ve Adam, filmde Jack ve Babbette Gladney adlı bir çifti canlandırıyorsunuz... Siz neler söyleyeceksiniz?

- Greta Gerwig: Teklif gelince romanı yeniden okudum. Açıkçası senaryoyu okurken bile canlandırdığımız karakterlerle aramızda bir bağ hissettik. Çekime başlamadan önce uzun bir prova yapacak kadar şanslıydık. Böylece bizim için o karakterler artık bir hayal olmaktan çıktı.

- Adam Driver: Roman da senaryo da çok iyi yazılmış... Greta’nın dediği gibi, çok fazla prova süremiz vardı. Bir masanın etrafında oturup defalarca okuma yaptık. Noah romana farklı bir bakış açısı getirdi. Biz oyuncular da karakterlerimize kendi yorumumuzu kattık. Bu yüzden filmin romandan farklı ve yeni bir tarzı var. Eminim ki izleyiciler de filme kendi bakış açılarını getirecekler.

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Romandan beyazperdeye

80’LERİN DİLİNİ VE RENKLERİNİ KULLANDIM

Filmin müziklerini Tim Burton’la da çalışan Danny Elfman yaptı... Danny Elfman’la çalışmanın sizin için önemi neydi?

- Noah Baumbach: İlk kez Danny ile çalıştım. Danny’nin müziğinde her zaman hissedilen bir mizah duygusu var. Ve dediğin gibi Tim Burton’la çalıştı. Ayrıca Gus Van Sant ile de çalıştı. Pek çok farklı türde film yaptı ve bu yüzden Danny ile çalışmak heyecan vericiydi. Onun hayranıyım...

Filmin konusu 80’lerde geçiyor, o yıllara dair ne hatırlıyorsunuz?

- Noah Baumbach: Seksenlerde bir ergendim ve benim için çok biçimlendirici bir zamandı. O zamanlar izlediğim filmler, beni kariyerime yönlendiren şeylerin bir parçasıydı. Bu filmde de o dönemin dilini ve renklerini kullandım.

MURRAY OLAYLARIN DIŞINDA DURMAYI SEVİYOR

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Siz canlandırdığınız Murray karakteri hakkında neler söyleyeceksiniz?

- Don Cheadle: Noah ve ben onun kim olduğu hakkında fikir yürüttüğümüzde, o bir nevi işin içinde ama aynı zamanda değildi. Onun hakkında pek çok ilginç şey bulduğumuzu düşünüyorum. Murray bir filozof olarak olayların dışında durmayı seviyor. Herkesin sahip olduğu aynı tür korkuyla çevrelenmiyor.

Abartılı bir oyunculuk sergilemeden karakteri anlaşılır ve sevimli kılmayı nasıl başarıyorsunuz?

- Jodie Turner-Smith: Bilmiyorum. Buna verebilecek bir cevabım gerçekten yok... Hayat saçma ve güzel, sıcak ve hüzünlü bir karışım. Sanırım hepimiz kendi hayatımızda bu çizgileri aşmaya alışkınız. Ben de karakterleri yaratırken buna dikkat ediyorum. Bu da karakteri daha gerçekçi hissettiriyor.

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Romandan beyazperdeye

Arka plandakiler Ohio halkıydı

Filmdeki genç oyunculardan olan May ve Sam Nivola’nın ekibe nasıl dahil olduklarından biraz bahseder misiniz?

- Noah Baumbach: Eğer bir filmde oynayan çocuklar varsa, ebeveynleri teşekkürü hak ediyor bence. Cast yönetmeni Doug Aibel ile çocuk oyuncular için seçmeler yapıyorduk. Pandemi dönemi odluğu için çoğu seçmeler Zoom üzerindeydi. May ve Sam diğerlerinin arasından sıyrıldı. Harikaydılar ve rollerini hak ettiler. Çekim sürecinde de çok başarılı ve sabırlılardı.

Çekimleri neden Ohio’da yapmak istediniz?

- Noah Baumbach: Roman, kurgusal bir kasabadaki, kurgusal bir kolejde geçiyor. Hikâyeyi Ohio’da yaratabileceğimi hissettim. Yapım tasarımcısı Jess Gonchor, kasabadaki süpermarketi, moteli, kışlaları ve Gladney evini inşa etti. Ohio çekim yapmak için harika bir yerdi. Kolejde arka planda olan pek çok insan, oyuncu değil halktı. Hepsi filmde yer almak istedi. Bir topluluğu bir filme dahil etme konusunda yaşadığım en iyi deneyimdi.

 

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#White Noise#Noah Baumbach#Don Cheadle

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