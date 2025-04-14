×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Roman müziğinin ünlü ismi 'Balık Ayhan' yoğun bakıma kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Ayhan Küçükboyacı#Balık Ayhan#İstanbul
Roman müziğinin ünlü ismi Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 12:19

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan, İstanbul'da nefes darlığı nedeniyle gittiği hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ayhan Küçükboyacı'nın kızı Şans Küçükboyacı babasının son sağlık durumunu açıkladı.

Haberin Devamı

Roman müziğinin önemli isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, Cumartesi günü akşam saatlerinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alındı. Uyutulduğu öğrenilen ünlü ismin yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken, yakınlarının ise hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Roman müziğinin ünlü ismi Balık Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı

'İKİ GÜNDÜR UYUTULUYOR'

Ayhan Küçükboyacı'nın kızı Şans Küçükboyacı gözyaşları içinde hastane önünde yaptığı açıklamada, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Gerekli bilgileri bize doktorlarımız anlatacaklar. Biz sonrasında açıklama yapacağız. Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor. Kendisini seviyoruz. Üzülüyoruz da. Sıkıntılı süreç. İnşallah altından kalkacağız. Perişanız. Allahtan umut kesilmez. Güzel haberlerini alacağız diye umut ediyorum" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayhan Küçükboyacı#Balık Ayhan#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!