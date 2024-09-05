Rolüne hazırlanmak için aylarca sadece elma ve marul yemek zorunda kaldı… ‘Aklımı kaybedecektim… Benden bu kadar!’

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İlk filmde de Joker’i yani Arthur Fleck'i canlandıran Joaquin Phoenix, bu rolüyle uzun yıllardır hasret kaldığı Oscar heykelini evine götürmeyi başarmıştı.

Yıldız oyuncu merakla beklenen bu ikinci film için yine ilkinde olduğu gibi büyük bir fiziksel değişimden geçti.

Joker’e benzemek için görüntüsünü baştan aşağı değiştiren Phoenix, rolünü hakkıyla canlandırmak için tam 22 kilo vermek zorunda kaldı.

Beş yıl sonra yeniden Oscar’a uzanmak isteyen usta oyuncu tıpkı ilk filmde olduğu gibi bir kez daha Joker olabilmek için sadece marul, kuşkonmaz ve elmadan oluşan bir menüyü sürekli tüketip tanınmayacak hale gelene kadar zayıfladı.

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Venedik Film Festivali'ndeki basın toplantısında “Diyetin ayrıntılarından bahsetmeyeceğim, çünkü kimsenin bunu duymak istemediğini düşünüyorum. Ama bu sefer her şey biraz daha zordu çünkü geçen sefer yapmadığım kadar çok dans provası yapıyorduk” dedi.

İlk filmin gösterime girmesinin ardından Joaquin Phoenix şaşırtıcı kilo kaybını sağlamak için günde sadece bir elma yediği yönündeki söylentileri yalanlayarak “Günde bir elma değildi. Hayır, marul ve buharda pişirilmiş yeşil fasulye de yiyorduk” demiş ve rolüne hazırlanmak için neler çektiğini bu sözlerle anlatmıştı.

Joaquin Phoenix daha önce başka rolleri için de kilo vermişti ancak onu en çok zorlayanın Joker filmlerindeki rolleri olduğunu itiraf etti.

Bir yandan çekimler için sıkı bir hazırlık sürecinden geçerken bir yandan da neredeyse aç kalarak 22 kilo veren Phoenix bu süreçte “neredeyse aklını kaybedecek” hale geldiğini de söyledi.

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Artık 49 yaşına geldiğini hatırlatan usta oyuncu sözlerini “Muhtemelen bunu bir daha yapmamalıyım. Muhtemelen benim için buraya kadar” diyerek sonunda muhtemel bir Oscar heykeli olsa da bir daha kendini bir rol için fiziksel olarak bu kadar zorlamayacağını söyledi.