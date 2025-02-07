Rolü için tesettüre girdi... İlayda Alişan'ın yeni hali olay oldu

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SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak. Yakında yayın macerasına başlayacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Başrol İlayda Alişan'ın fragmandaki tesettürlü görüntüsü dikkat çekti. Alişan'ın yeni rolü seyirciden tam not aldı.

Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. Piyasa, yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.