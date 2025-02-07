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Rolü için tesettüre girdi... İlayda Alişan'ın yeni hali olay oldu

Güncelleme Tarihi:

#Piyasa#İlayda Alişan#Alp Navruz
Rolü için tesettüre girdi... İlayda Alişanın yeni hali olay oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 10:59

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı, kadrosunda Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı dizide İlayda Alişan tesettüre girdi. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, Münevver karakteriyle kamera karşısına geçti. Alişan'ın başörtülü hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak. Yakında yayın macerasına başlayacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Başrol İlayda Alişan'ın fragmandaki tesettürlü görüntüsü dikkat çekti. Alişan'ın yeni rolü seyirciden tam not aldı.

Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. Piyasa, yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Rolü için tesettüre girdi... İlayda Alişanın yeni hali olay oldu

 

 

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#Piyasa#İlayda Alişan#Alp Navruz

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