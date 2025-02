Rol arkadaşını tacizle suçlamıştı... O da çok ağır konuştu: 'Karşımda bebeğini emziriyordu... Ben de gözlerimi kaçırıyordum!'

Haberin Devamı

Ama özellikle de yapımcı Harvey Weinstein'ın kariyerini bitiren #metoo hareketinden sonra bu gibi konular eskisi kadar gizli kalmamaya başladı.

Geçen yılın son dönemlerinden bu yana da oynadığı filmin setinde hem rol arkadaşı hem de yönetmen olan kişi tarafından taciz edildiğini ileri süren ünlü bir yıldız var.

Onun iddiaları gerçekten korkunç... Hatta yıldız, başına gelenleri açıkladıktan sonra rol arkadaşı aleyhine dava da açtı.

Onun taciz etmekle suçladığı rol arkadaşı da kendini savunmakla yetinmeyip, yıldızın iddialarını yayınlayan gazeteye karşı yüksek miktarda bir tazminat davası açtı.





ROL ARKADAŞINI TACİZLE SUÇLADI

Hollywood'dan gelen bu rahatsız edici ve görünüşe göre de daha uzun süre kapanmayacak olan olayın kahramanlarından biri Blake Lively.

Kocası Ryan Reynolds ile sürdürdüğü dört çocuklu evliliği örnek gösterilen 37 yaşındaki Lively, geçen yılın son ayında It Ends With Us adlı filmde birlikte çalıştığı yönetmen ve oyuncu Justin Baldoni'nin kendisini sette taciz ettiğini ileri sürdü.

Gossip Girl adlı diziyle kariyerinde zirveye çıkan Lively, Baldoni'nin itibarını yıkmaya çalıştığını da iddia etti.

Zaten filmin galasında da yan yana poz vermemeye çalışan ikilinin arasında bir gerilim olduğu başından belliydi.

Ama Lively'nin New York Times gazetesine verdiği röportajda anlattıklarından sonra bunun nedeni net olarak ortaya çıktı. Güzel oyuncu, film setinde Baldoni'nin tacizine uğradığını söyledi.





'KARŞIMDA ÇEKİNMEDEN BEBEĞİNİ EMZİRİYORDU'

Lively, Baldoni aleyhine dava açtı. Justin Baldoni de boş durmadı o da Lively'nin açıklamalarını haberleştiren gazeteye kendisini karaladıkları iddiasıyla 250 milyon dolarlık bir dava açtı.

Baldoni'nin dava dosyasında yer alan iddialar da ortaya çıktı. İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlere göre Baldoni'nin avukat ekibinin mahkemeye sunduğu belgeler arasında şaşırtan söylemler yer alıyor. Hatta Lively'ye yönelik suçlamalar da var bunlar arasında.

Justin Baldoni'nin avukatlarının ileri sürdüğüne göre Lively, Ryan Reynolds ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük oğlu Olin'i bile Baldoni'nin karşısında rahatça emziriyordu.

Dava dosyasında yer alan iddialar şöyle: "Çoğu zaman Lively'nin bebeğinin bakıcısı, minik Olin'i aç bir halde iş toplantılarına getirirdi. Lively da kocası da yanındayken Baldoni'nin önünde hiç çekinmeden oğlunu emzirirdi."

Yine aynı iddianameye göre Justin Baldoni o anlarda bakışlarını Lively'den kaçırır ve onunla göz teması kurmamaya çalışırdı.

'GEREKMEDİĞİ HALDE YAKINLAŞMA SAHNELERİNİ TEKRARLATTI'

Blake Lively'nin iddialarını hatırlamak gerekirse...

Güzel yıldız Baldoni'nin tacizine uğradığını, hem mahremiyetinin hem de film öncesi yapılan anlaşmanın ihlal edildiğini ileri sürdü.

Lively'nin ileri sürdüğüne göre Baldoni, romantik yakınlaşma gerektiren sahneleri gerekmediği halde tekrar tekrar çekti. Hatta filme senaryoda olmayan benzer içerikte sahneler ekletti.

Öpüşme sahnesinde Baldoni'nin dudağını hafifçe ısırıp 'Ne güzel kokuyorsun' dediği de Lively'nin iddiaları arasında. Yine onun söylediğine göre bu durum sette büyük bir gerilime sebep oluyordu. Bu yüzden de sık sık toplantılar yapılıyordu.

Hatta bu durumdan haberdar olan Blake Lively'nin kocası Ryan Reynolds da zaman zaman sete gidiyordu.

FİLM GİŞEDE DE HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

It Ends With Us, Coleen Hoever'ın aynı adlı romanının bir uyarlaması.

Hoover'ın senaryosunu da Christy Hall ile birlikte yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Justin Baldoni oturuyor. Baldoni aynı zamanda Blake Lively ile birlikte filmin başrolünü de paylaşıyor.

Bu arada bütün bu karşılıklı iddialar başlamadan önce filmin eleştirmenler tarafından pek de beğenilmediğini hatırlatalım. It Ends With Us gişede de beklenen başarıyı sağlayamadı.

Blake Lively, Ryan Reynolds ile evliliğinden dünyaya getirdiği dördüncü bebeğinin ardından bu filmle kariyerine dönmüştü.

Blake Lively, 2012 yılından bu yana 48 yaşındaki Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds ile evli. Çiftin üç tane kızı bir tane de oğlu bulunuyor.





Lively'nin davalık olduğu 41 yaşındaki Justin Baldoni de 2013 yılında Emily Baldoni ile evlendi. Onların da bir oğlu ve bir kızı bulunuyor.