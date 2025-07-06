Rock’la başladı türküyle coşturdu

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“Deniz Üstü Köpürür” türküsünde zeybek oynayan şarkıcı, konserinin “Annemin Sevdiği Türküler” başlıklı bölümünde “Bahçe Duvarından Aştım”, “Tombalacık Halimem” gibi hareketli türkülerle dinleyicilerini coşturdu. Geceyi “İzmir Marşı”yla noktalayan Levent, alanı dolduran kalabalığa teşekkür etti: “Haluk Abiniz önce anne ve babanıza konser veriyordu burada. Siz aşk çocukları olarak doğdunuz, Haluk Abinizin konserine geldiniz. Ne mutlu bana ki 430’uncu konseri versem de hep böyle uçsuz bucaksız bir Bursa oluyor.”