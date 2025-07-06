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Rock’la başladı türküyle coşturdu

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#HALUK Levent#Bursa Kültür Yolu Festivali#Deniz Üstü Köpürür
Rock’la başladı türküyle coşturdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 08:23

HALUK Levent, Bursa Kültür Yolu Festivali’nde konser verdi. Fatih Sultan Mehmet Hastane Alanı’nda sahneye çıkan sanatçı, rock’tan türkülere uzanan repertuvarıyla on binlerce kişiye keyifli bir akşam yaşattı.

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 “Deniz Üstü Köpürür” türküsünde zeybek oynayan şarkıcı, konserinin “Annemin Sevdiği Türküler” başlıklı bölümünde “Bahçe Duvarından Aştım”, “Tombalacık Halimem” gibi hareketli türkülerle dinleyicilerini coşturdu. Geceyi “İzmir Marşı”yla noktalayan Levent, alanı dolduran kalabalığa teşekkür etti: “Haluk Abiniz önce anne ve babanıza konser veriyordu burada. Siz aşk çocukları olarak doğdunuz, Haluk Abinizin konserine geldiniz. Ne mutlu bana ki 430’uncu konseri versem de hep böyle uçsuz bucaksız bir Bursa oluyor.”

 

 

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#HALUK Levent#Bursa Kültür Yolu Festivali#Deniz Üstü Köpürür

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