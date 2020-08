Robert Pattinson’lı The Batman’den ilk fragman geldi - Batman’ın yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

Robert Pattinson’lı The Batman’den ilk resmi fragman geldi. Başrolünde, Robert Pattinson'ın yer aldığı The Batman’ın fragmanında Catwoman ve Riddler karakterleri de ilk kez görücüye çıktı. 21 Haziran 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Batman’in yeni filmi corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Alınan kararla 1 Ekim 2021 tarihinde vizyona girmesine karar verildi.

If you're excited about these, wait till you see what we have for you in #TheBatman panel at #DCFanDome starting at 5:30 PST. pic.twitter.com/hzSm4zV7i0