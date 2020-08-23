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Televizyon
Haber Giriş: 23.08.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Robert Pattinson’lı The Batman’den ilk fragman geldi - Batman’ın yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

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Robert Pattinson’lı The Batman’den ilk fragman geldi - Batman’ın yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
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Batman’ın yeni filmi sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves imzalı The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. Peki, Batman’ın yeni filmi ne zaman vizyona girecek?

Robert Pattinson’lı The Batman’den ilk resmi fragman geldi. Başrolünde, Robert Pattinson'ın yer aldığı The Batman’ın fragmanında Catwoman ve Riddler karakterleri de ilk kez görücüye çıktı. 21 Haziran 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen Batman’in yeni filmi corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Alınan kararla 1 Ekim 2021 tarihinde vizyona girmesine karar verildi.

The Batman Oyuncuları

Robert Pattinson: Bruce Wayne / Batman
Zoë Kravitz: Selina Kyle / Catwoman
Paul Dano: Edward Nashton / Sphinx
Colin Farrell: Oswald Cobblepot / Penguen
Jeffrey Wright: James Gordon
John Turturro: Carmine Falcone
Peter Sarsgaard: Gil Colson
Andy Serkis: Alfred Pennyworth
Jayme Lawson: Bella Reál

 

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