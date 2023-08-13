×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Rıza Baba’ya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan davet

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Kanal D#Haydar Ali Yıldız
Rıza Baba’ya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan davet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 09:02

Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın 18’inci sezonu izleyiciyi heyecanlandırdı.

Haberin Devamı

 Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, D Media imzasını taşıyan dizinin ilk teaser’ı sosyal medyada gündem oldu.

Diziyle ilgili sosyal medyada yorum yazanlardan biri de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dı.

Yıldız, “Arka Sokaklar” tanıtımını izledikten sonra “Şimdi gördüm, geri dönmüşsünüz. En yakın zamanda tüm ekibi Beyoğlu’na çay içmeye bekliyorum Rıza Baba” şeklinde bir tweet attı.

Rıza Baba’ya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan davet

Dizinin sosyal medya hesabından cevap geldi: “İlk fırsatta tüm ekip geliyoruz Başkan’ım, görüşmek üzere.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Kanal D#Haydar Ali Yıldız

BAKMADAN GEÇME!