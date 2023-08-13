Rıza Baba’ya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan davet

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Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, D Media imzasını taşıyan dizinin ilk teaser’ı sosyal medyada gündem oldu.

Diziyle ilgili sosyal medyada yorum yazanlardan biri de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dı.

Yıldız, “Arka Sokaklar” tanıtımını izledikten sonra “Şimdi gördüm, geri dönmüşsünüz. En yakın zamanda tüm ekibi Beyoğlu’na çay içmeye bekliyorum Rıza Baba” şeklinde bir tweet attı.

Dizinin sosyal medya hesabından cevap geldi: “İlk fırsatta tüm ekip geliyoruz Başkan’ım, görüşmek üzere.”