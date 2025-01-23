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Rıza Baba 'Arka Sokalar'dan ayrılıyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Rıza Baba#Zafer Ergin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 12:23

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı seyircilerin kafalarını karıştırdı. Tanıtımda Rıza Baba’nın açığa alındığı ve ekibe veda ettiği sahneler izleyicilerin aklına ‘Rıza Baba diziden ayrılıyor mu?’ sorusunu getirdi.

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BİR EFSANE BİTECEK Mİ?

Aksiyon dolu Arka Sokaklar’ın fragmanında Rıza Baba'nın açığa alındığı ve ekibe veda ettiği görüldü. Sosyal medyada ise Rıza Baba karakterine 2006 yılından beri hayat veren Zafer Ergin'in veda edeceği konuşuldu. Usta isim Ergin diziden ayrılacak mı? Rıza Baba Arka Sokaklar’a veda mı edecek? Tüm bu soruların yanıtları yeni bölümde yanıt bulacak.

Rıza Baba Arka Sokalardan ayrılıyor mu

GÜÇLÜ KADRO

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

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Rıza Baba Arka Sokalardan ayrılıyor mu

HER CUMA KANAL’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma 20.00’da Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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#Arka Sokaklar#Rıza Baba#Zafer Ergin

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