Riyad töreninin Türk yıldızları

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ORTAdoğu’nun prestijli ödül törenleri arasında yer alan Joy Awards, her sene ocak ayında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenleniyor. 18 Ocak 2025’te gerçekleşecek yeni törene Türkiye’den iki projede partner olan ünlü oyuncular Barış Arduç ve Hande Erçel’in katılacağı biliniyordu. Organizasyona katılacak olan diğer isimleri gazeteci Birsen Altuntaş açıkladı.



DÜNYA YILDIZLARIYLA BİR ARADA



Habere göre Joy Awards törenine Hande Erçel ve Barış Arduç’un yanı sıra Tuba Büyüküstün, Burak Özçivit ve Afra Saraçoğlu da katılacak. Türk oyuncular etkinlikte dünya devleriyle bir araya gelecek. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında 19 ödülün dağıtılacağı tören, MBC’nin televizyon kanallarında ve Shahid platformunda yayınlanacak. Geçen yılki törene Anthony Hopkins ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü yıldızlar katılmıştı.