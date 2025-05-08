Reytinglerde 'Eşref Tek'... Ölümle burun buruna

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Eşref’in, Yetimler grubunun haini Kadir’in şeytani planı sonrası Nusret Ağa ile bir kez daha karşı karşıya geldiği anlarda tansiyon tavan yaptı. Nusret Ağa, Eşref’ten elini öpmesini beklerken, ölümü göze alan Eşref’in aniden bıçağını çıkarıp Nusret’in boynuna dayamasıyla heyecan dozu katlandı. Dizinin takipçileri bu anları nefeslerini tutarak takip etti.

METİN ÖZÜLKÜ SÜRPRİZİ

Usta müzisyen Metin Özülkü’nün konuk oyuncu olarak yer aldığı bölümde, Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir “Aşiyan” şarkısındaki performansıyla yine izleyenlerden tam not aldı. Gecenin sürprizi ise Yetimler’den geldi. Ekip, evin içerisindeki gizli sığınakları olan koğuşta “Kehribar” şarkısını söyleyip hem kendileri coştu hem izleyenleri coşturdu. Dizinin fanları Çağatay Ulusoy’un performansına övgüler yağdırdı. “Kehribar” sahnesi yayının hemen ardından sosyal medyada dolaşıma girerken adını en çok izlenen videolar arasına yazdırdı.

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REYTİNGLERDE ‘EŞREF TEK’

Sürprizlerle örülü sürükleyici öyküsü, güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla çarşamba akşamları izleyicinin ilk tercihi olan Eşref Rüya, bu geleneği devam ettiriyor. Dizi, AB’de 6,16 izlenme oranı ve 18,26 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 7,00 izlenme oranı ve 17,99 izlenme payıyla bir kez daha gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.