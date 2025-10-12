Reytingler 'Gül' açtı... Kader kalpleri fethetti

Haberin Devamı

İzleyicilerin büyük sırrın peşine düştüğü ve Kader’in babasının kim olduğuna dair tahminler yürüttüğü Güller ve Günahlar’da, Kader’in sahneleri duygu fırtınası estirdi. Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Gülşah’a benzerliğiyle görenleri şaşırtan Yade Arayıcı’nın oynadığı Kader’in, babası sandığı Serhat’la (Murat Yıldırım) karşılaştığı sahnede, “Baba beni tanımadın mı?” sözü yürekleri parçaladı.

KADER KALPLERİ FETHETTİ

Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep’in, Kader’in şiddete maruz kaldığını öğrendiği ve “Kim yaptı sana bunu?” diyerek gözyaşlarına boğulduğu sahnede izleyenler de duygu patlaması yaşadı. Sevimliliğinin yanı sıra oyunculuğuyla göz kamaştıran altı yaşındaki Yade Arayıcı oyunculuk performansıyla övgü yağmuruna tutuldu. Kader’in sahneleriyle yapılan paylaşımlarda, “İnandırıcılığı harika, sevimlilikte zaten zirve. Her sahnesi ayrı güzel” ifadeleri kullanıldı.

“ZEYSER” GÜNDEM OLDU

Fanlarının ZeySer lakabını taktıkları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, Güller ve Günahlar’ın yayınıyla birlikte sanal medyada gündem oldu. İzleyenlerden tam not alan ikili için, “Hem drama hem komedi. Ba-yıl-dım. Zeynep ikisinde de müthiş”, “Bir Murat Yıldırım performansı, bir klasik daha. Seni izlemek büyük keyif” yorumları yapıldı. Güller ve Günahlar hashtag’iyle yapılan paylaşımlarda ise “Murat ve Cemre için izleyecektim ama dizi gerçekten sardı. Yeni bölümü merakla bekliyoruz” ifadesi öne çıktı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle her cumartesi Kanal D’de.