Reytingler aşka şahit oldu! 'Benimle evlen Zeynep'

Güncelleme Tarihi:

#Cemre Baysel#Murat Yıldırım#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 12:14

Kanal D'nin sürükleyici dizisi Güller ve Günahlar, sürpriz gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölümüyle yine reytinglere ve sanal medyaya damgasını vurdu. Serhat (Murat Yıldırım) ile Zeynep (Cemre Baysel) arasında uzun süredir biriken duygu yoğunluğu, baloda gün yüzüne çıktı. İkilinin romantik dansı izleyenleri büyüledi. Bölüm finalinde Serhat'ın Zeynep'e yaptığı evlenme teklifi hem Zeynep'i hem ekran başındakileri şoke etti.

KADER'İN BABASI KİM?

Cumartesi akşamlarının tartışmasız lideri Güller ve Günahlar'da, Tibet'in (Kaan Çakır) Kader'in (Yade Arayıcı) babası olmadığının ortaya çıkması kafaları karıştırdı.

Ebru (Gizem Sevim) ve Cihan (Serdar Orçin) arasındaki çekim hem suç ortaklığına hem de gönül ilişkisine dönüştü. Hamilelik hamlesiyle eve dönmeyi başaran Berrak (Oya Unustası), Serhat'ın boşanma konusunda geri adım atmamasıyla yıkıldı.

"BENİMLE EVLEN ZEYNEP"

Sosyal Hizmetler'in Kader'i devlet korumasına alması bölümün en çarpıcı anlarından biri oldu. Zeynep'in Kader'i bırakmamak için verdiği mücadele izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Sorunu kökünden çözmek için Kader'i evlat edinmeye karar veren Zeynep, bekar olmasının buna engel olduğunu öğrenince kahroldu. Ancak Serhat'ın "Benimle evlen" teklifi tüm dengeleri değiştirdi.

Soluksuz izlenen Güller ve Günahlar, Tüm Kişiler'de 8,83 izlenme oranı ve 23,43 izlenme payıyla açık ara birinci oldu. Dizinin AB izlenme oranı 5,40, izlenme payı 16,02; 20+ABC1 izlenme oranı 8, izlenme payı ise 21,22 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

