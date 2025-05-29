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Reytingin raconu belli: Eşref Tek!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Tek#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 10:50

Kanal D’nin her bölümü merakla beklenen dizisi Eşref Rüya, onuncu bölümüyle çarşamba ekranına yine damgasını vurdu.

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Eşref-Nisan yakınlaşmasında kritik bir eşiğin geçildiği diziye, masalsı dans sahnesi ve ikilinin itirafları damga vurdu. Eşref’in “Sadece rüyalarda olacak kadar güzelsin” diyerek duygularını itiraf ettiği bölümde, Nisan’ın “Sana aşık olmamak çok zor Eşref Tek” çıkışıyla romantizm tavan yaptı.

Reytingin raconu belli: Eşref Tek

“YÜREĞİ YETEN KARŞIMA ÇIKSIN”

Nisan’ın planı Çiğdem’in hamlesi sonrası Atıf’ın ölümüyle sonuçlandı. Kadir’in ihanetini öğrenen Eşref’in oyunu tüm dengeleri altüst etti. Kadir ve Nimet’in planını bozup hem onları hem de Nusret Ağa’yı faka bastıran Eşref’in intikamı acı oldu.

Reytingin raconu belli: Eşref Tek

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Nefeslerin tutulduğu yüzleşmede gözünü kırpmadan Nusret’i vuran Eşref, “Yüreği yeten karşıma çıksın” diyerek düşmanlarına meydan okudu.

Reytingin raconu belli: Eşref Tek

İZLEYİCİLERİN ‘TEK’ TERCİHİ

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ve dev prodüksiyonuyla izleyicilerin ilk tercihi olan Eşref Rüya, onuncu bölümüyle adını yine zirveye yazdırdı. Dizi, AB’de 6,73 izlenme oranı ve 21,70 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 7,98 izlenme oranı ve 22,75 izlenme payıyla günün en çok izlenen dizisi oldu.

Reytingin raconu belli: Eşref Tek

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.

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#Eşref Tek#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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