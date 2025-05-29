Reytingin raconu belli: Eşref Tek!

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Eşref-Nisan yakınlaşmasında kritik bir eşiğin geçildiği diziye, masalsı dans sahnesi ve ikilinin itirafları damga vurdu. Eşref’in “Sadece rüyalarda olacak kadar güzelsin” diyerek duygularını itiraf ettiği bölümde, Nisan’ın “Sana aşık olmamak çok zor Eşref Tek” çıkışıyla romantizm tavan yaptı.

“YÜREĞİ YETEN KARŞIMA ÇIKSIN”



Nisan’ın planı Çiğdem’in hamlesi sonrası Atıf’ın ölümüyle sonuçlandı. Kadir’in ihanetini öğrenen Eşref’in oyunu tüm dengeleri altüst etti. Kadir ve Nimet’in planını bozup hem onları hem de Nusret Ağa’yı faka bastıran Eşref’in intikamı acı oldu.

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Nefeslerin tutulduğu yüzleşmede gözünü kırpmadan Nusret’i vuran Eşref, “Yüreği yeten karşıma çıksın” diyerek düşmanlarına meydan okudu.

İZLEYİCİLERİN ‘TEK’ TERCİHİ



Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu ve dev prodüksiyonuyla izleyicilerin ilk tercihi olan Eşref Rüya, onuncu bölümüyle adını yine zirveye yazdırdı. Dizi, AB’de 6,73 izlenme oranı ve 21,70 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 7,98 izlenme oranı ve 22,75 izlenme payıyla günün en çok izlenen dizisi oldu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.