Bora Cengiz: Reyting savaşını iyi hikâye kazanır

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Dergiye röportaj da veren oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Oyunculuğa henüz küçük bir çocukken merak sardığını söyleyen Cengiz şöyle konuştu: “Oyunculuk, ortaokulda yetenekli olduğuma inanan Türkçe öğretmeninin beni tiyatro grubu kurmaya teşvik etmesiyle başladı. Sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ni seçerek oyunculuk okudum. Ardından konservatuvara başlasam da çekimler yüzünden yarım bırakmak zorunda kaldım. Zaten bir noktadan sonra başka hiçbir iş yapamayacağımı biliyordum.”



SEYİRCİ ARTIK DAHA HASSAS



Bora Cengiz, “Ekrandaki reyting savaşı hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tek bir oyuncuyu görmek için dizi izleme alışkanlığı bitti. Şimdi yerini seyircinin iyi hikâyeleri arıyor olmasına bıraktığına seviniyorum. Bir oyuncu olarak elbette iyi yazılmış ve doğal diyalogları olan hikâyelerde oynamak isterim. Seyircinin bu anlamda artık daha hassas olduğunu görüyorum, reyting savaşlarında senaryosu ve hikâyesi güçlü olanın kazandığına tanık oluyorum.”