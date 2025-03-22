Reyting rekoru kıran ikili kapak oldu... Onlar birbirine, Türkiye onlara vuruldu!

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"CİHAN, DOĞAL VE SAMİMİ..."

'Uzak Şehir' dizisinin oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde Alem Dergisi için çekim yaptı. İkili İstanbul, Büyükada'da gerçekleşen çekimde projeye dair hislerini ve karakterleriyle kurdukları bağı anlattı.

Ozan Akbaba, Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Cihan Albora karakterinin izleyiciler tarafından bu denli sevilmesini, onun doğal ve samimi duruşuna bağlıyor.

"Cihan, poz kesmeyen, hayatın içinden bir karakter. Günlük sohbetleri, çay içmesi, insan gibi davranması onu gerçek kılıyor," diyor.

Dizide Sinem Ünsal ile yakaladıkları güçlü uyum hakkında ise "Sinem gibi uyumlu, esprili, zeki ve işine saygılı biriyle çalışmak büyük şans. Kendi adıma ona teşekkür ederim," diyerek partnerine olan takdirini dile getiriyor.

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Yoğun set temposunun aile hayatına etkisine ise "Onları her zaman çok özlüyordum ama Uzak Şehir'den sonra bu özlem daha da katlandı." sözleriyle ifade ediyor.

"ALYA'YI ÇOK SEVDİM"

Sinem Ünsal, oyunculuk serüvenindeki en büyük motivasyonunun işine duyduğu sevgi olduğunu söylüyor: "Çok eğleniyorum, işimi seviyorum. Kendimi doğal ortamımda hissediyorum."

Uzak Şehir dizisinin senaryosunu ilk okuduğunda Alya karakterine duyduğu ilgiyi, "Senaryoyu okur okumaz Alya'yı çok sevdim, 'Kesinlikle ben olmalıyım' dedim," sözleriyle anlatıyor.

Karaktere büyük bir heyecan ve emekle hazırlandığını belirten Ünsal, senaryonun güçlü kalemine de vurgu yapıyor.

Ozan Akbaba ile uyumlarını ise "Mesleğimize benzer bakıyoruz. İşimize özen ve saygıyla yaklaşıyoruz, bu da uyumumuzu sağlıyor," diyerek açıklıyor. Akbaba'yı ise "Uyumlu, ölçülü, pozitif" olarak tanımlıyor.