Reyting buysa Eşref Tek!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 12:05

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonun ilk bölümüyle ekranların raconunu kesti. Eşref’in hapishaneden çıktığı, Nisan’ın şarkıcı olma hayallerine kavuşurken canının parçası Afra’yı kaybettiği, Dinçer ve Hıdır karakterlerinin hikayeye dahil olmalarıyla tüm dengelerin değiştiği dizi, hem reytinglere hem sanal medyaya damgasını vurdu. Her sahnesi ayrı ayrı gündem olan Eşref Rüya, tüm izleyici kategorilerinde zirvede yer aldı.

UYUŞTURUCU TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Eşref’in, Çiğdem Amir’in ifadesiyle parmaklıklar ardından kurtulduğu Eşref Rüya’da, Kadir’in Yetimler’i uyuşturucu işine sokması denklemleri değiştirdi. Kırmızı çizgisi aşılan Eşref Tek’in kestiği racon, bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Uyuşturucu tehlikesine karşı farkındalık misyonu izleyenlerden takdir toplayan bölümün en can alıcı sahnesi ise Afra’nın ölümü oldu.

Şarkıcılık hayalini gerçeğe dönüştüren Nisan’ın daha Eşref’in tahliye oluşunun şokunu atlatamadan kardeşinin hayata veda ettiğini öğrenmesiyle dünyası başına yıkıldı. Demet Özdemir’in, kardeşi Afra’yı kaybeden Nisan rolünde travmatik geçişlerde sergilediği etkili oyunculukla milyonları gözyaşlarına boğduğu sahne, yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

ZİRVEDE BIRAKMIŞTI ZİRVEDE DÖNDÜ

Yeni sayfaların açıldığı sürükleyici hikayesi, dev prodüksiyonu, yıldız kadrosu ve oyunculuk performanslarıyla hafızalara kazınan bir bölümle ekrana gelen Eşref Rüya, reytingleri altüst etti.

Dizi, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde açık ara farkla günün en çok izlenen yapımı oldu. İlk sezonunu zirvede kapatıp ikinci sezonuna yine zirvede merhaba diyen Eşref Rüya için sanal medyada, “Reyting buysa Eşref Tek” yorumları yapıldı.

PRODÜKSİYONUYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın birlikte kaleme aldıkları Eşref Rüya’nın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

Prodüksiyonuyla göz kamaştıran dizinin yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Taner Rumeli, Ebru Nil Aydın, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Feriha Eyüboğlu, Muttalip Müjdeci, Kaan Turgut, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Gökçem Çoban, Ebru Aytemur, Büşra Cebe ve Levent Özdilek yer alıyor.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.

