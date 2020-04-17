Reyhan karakterini canlandıran Yemin dizisi oyuncusu Özge Yağız diziden ayrılıyor!

Uzun süredir dizinin kadrosunda yer alan Özge Yağız, dizinin koronavirüs önlemleri nedeniyle ara vermesiyle birlikte sözleşmesini sona erdirdi. Güzel oyuncunun yeni seçenekleri değerlendirdiği için diziden ayrıldığı iddia edildi. Oyuncu ya da yapımcı kuruluştan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.