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Televizyon
Haber Giriş: 26.02.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

Reyhan Karaca Radyo D'ye konuk oluyor

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Reyhan Karaca Radyo D'ye konuk oluyor
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Radyo D’de Melis Baştuğ’un sunduğu Müzik Hattı her çarşamba çok özel konukları ile dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor…

Müzik Hattı, 26 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’de Türk Pop Müziği’nin sevilen yorumcularından Reyhan Karaca’yı konuk ediyor.

Yeni single’ı “Aşk Tutulması” ile büyük beğeni toplayan şarkıcı 104.0 frekansında dinleyicileriyle buluşacak.

Radyo D 104.0 frekansında…

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