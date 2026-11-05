Servis yaptığı ünlüye 'Beni de filminize alın' demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var

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Aslına bakılırsa o da gönlünden geçeni açık açık dillendirmiş zaten.

Çalıştığı restorana giden ünlü bir oyuncuya "Beni de filminize alın" dedi ve birkaç gün sonra kendini kamera karşısında buldu.

Tam bir peri masalı, değil mi?

İşte bu masalın kahramanı da günümüzün ünlü oyuncularından biri olan Chris Pratt.

Arnold Schwarzenegger'ın kızı Katherine Schwarzenegger ile üç çocuklu mutlu bir evliliği olan Pratt, şöhret yolculuğunu bir sosyal medya paylaşımıyla anlattı.

47 yaşındaki dört çocuk babası Chris Pratt, gençlik yıllarında çekilen bir siyah beyaz fotoğrafı eşliğinde bugünlere nasıl geldiğini satırlara döktü.

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Elbette bunu borçlu olduğu Rae Dawn Chong'u anmadan geçemedi.



GARSONLUK YAPIYOR VE KARAVANDA YAŞIYORDU

Anlattığına göre o dönemde Hawai'de bir karides restoranında garsonluk yapıyordu Chris Pratt. Bir evi bile yoktu, karavanda yaşıyordu.

Sonra bir gün tesadüfen Rae Dawn Chong ile karşılaşması hayatını değiştirdi.

Chris Pratt, Rae Dawn Chong sayesinde Hollywood'a adım attı.

Çalıştığı restoranda yemek yiyen Chong'un yanına giden Pratt, "Hey, siz bir film yıldızı değil misiniz? Burada ne yapıyorsunuz? diye sordu.

O da onun bu sorusuna "Oyunculuk yapabilir misin?" diye başka bir soruyla yanıt verdi. Chris Pratt'ın "Tabii ki yapabilirim. Beni de filminize alın" yanıtı ise hayatını değiştiren dönüm noktası oldu.



ARKADAŞININ TELEFON NUMARASINI VERDİ

Hatta kendine ait bir telefonu olmadığı için Chong'a arkadaşı Mike'ın numarasını verdi. Arkadaşı da birkaç gün sonra Chong'un kendisini aradığını haber verdi Pratt'e.

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Chong'u geri aradı ve evine gittiğinde eline 120 sayfalık senaryo tutuşturuldu.

O senaryoyu ardı ardına üç kez okudu Chris Pratt. Sonra seçmelere girdi ve ona Hollywood'un kapılarını açan Cursed: Part 3 filmindeki Devon karakterini oynaması için seçildi.

Pratt'in ilk filminin yönetmenliğini de Chong üstleniyordu.

Buna sevindi sevinmesine de filmin Los Angeles'ta çekilecek olması onu biraz endişelendirdi. Çünkü yolculuk için parası yoktu. Sadece 60 doları ve bir çanta kıyafeti bir de bir çift pateni vardı.

Neyse ki Pratt'e çekim için yol masrafını kendisinin ödemeyeceği söylendi de içi rahatladı.

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İLK FİLMİNDEN SONRA HOLLYWOOD KAPILARI AÇILDI

Cursed: Part 3 filmi için aldığı o teklif Chris Pratt'in hayatını tamamen değiştirdi. Oyuncu, paylaşımında "Bir karides restoranında çalışan bir gence şans tanıdığı için Chong'a her zaman minnettar kalacağım. Herkes bir yerden başlar. Benim için de her şey işte böyle başladı" diye yazdı.

O ilk deneyimi Chris Pratt'i bambaşka yerlere götürdü.

Parks and Recreation'da kamera karşısına geçti sonra. Bunu da Galaksinin Koruyucuları" (Guardians of the Galaxy), "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" (Avengers: Infinity War) izledi.

Sonra Chris Pratt'in geldiği noktayı herkes biliyor zaten.

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ARNOLD SCHWARZENEGGER'İN DAMADI OLDU

Oyuncu, ünlendikten sonra özel hayatı da konuşulur oldu. 2009 ile 2017 arasında Anna Faris ile evli kaldı. Bu evlilikten Jack adında bir oğlu oldu.

Pratt, 2019 yılından bu yana da Katherine Schwarzenegger ile evli. İki kız ve bir erkek üç çocukları var.

Bir zamanlar karavanda yaşayan Chris Pratt, artık ailesiyle birlikte yüzlerce dönümlük bir çiftlikte yaşıyor. Üstelik yaklaşık 100 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.

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