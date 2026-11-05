×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Servis yaptığı ünlüye 'Beni de filminize alın' demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var

Güncelleme Tarihi:

#Chris Pratt#Katherine Schwarzenegger#Arnold Schwarzenegger
Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 08:49

Hani derler ya "Başka bir şey dilese de olacakmış" diye... İşte ünlü oyuncunun yaşadığı da tam böyle bir şey.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Aslına bakılırsa o da gönlünden geçeni açık açık dillendirmiş zaten.

Çalıştığı restorana giden ünlü bir oyuncuya "Beni de filminize alın" dedi ve birkaç gün sonra kendini kamera karşısında buldu.

Tam bir peri masalı, değil mi?

Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var
ÖYKÜSÜ 'PERİ MASALI' GİBİ
İşte bu masalın kahramanı da günümüzün ünlü oyuncularından biri olan Chris Pratt.

Arnold Schwarzenegger'ın kızı Katherine Schwarzenegger ile üç çocuklu mutlu bir evliliği olan Pratt, şöhret yolculuğunu bir sosyal medya paylaşımıyla anlattı.

47 yaşındaki dört çocuk babası Chris Pratt, gençlik yıllarında çekilen bir siyah beyaz fotoğrafı eşliğinde bugünlere nasıl geldiğini satırlara döktü.

Haberin Devamı

Elbette bunu borçlu olduğu Rae Dawn Chong'u anmadan geçemedi.

Gözden KaçmasınBrad Pitt, bir çocuğunu daha kaybettiBrad Pitt, bir çocuğunu daha 'kaybetti'Haberi görüntüle

Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var

GARSONLUK YAPIYOR VE KARAVANDA YAŞIYORDU
Anlattığına göre o dönemde Hawai'de bir karides restoranında garsonluk yapıyordu Chris Pratt. Bir evi bile yoktu, karavanda yaşıyordu.

Sonra bir gün tesadüfen Rae Dawn Chong ile karşılaşması hayatını değiştirdi.

Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var
Chris Pratt, Rae Dawn Chong sayesinde Hollywood'a adım attı. 

Çalıştığı restoranda yemek yiyen Chong'un yanına giden Pratt, "Hey, siz bir film yıldızı değil misiniz? Burada ne yapıyorsunuz? diye sordu.

O da onun bu sorusuna "Oyunculuk yapabilir misin?" diye başka bir soruyla yanıt verdi. Chris Pratt'ın "Tabii ki yapabilirim. Beni de filminize alın" yanıtı ise hayatını değiştiren dönüm noktası oldu.

Gözden KaçmasınNe renkli bir hayatı vardı... Şimdi dostları endişeli: Kendini kapattığı o dört duvar arasında yapayalnız ölüp gidecekNe renkli bir hayatı vardı... Şimdi dostları endişeli: "Kendini kapattığı o dört duvar arasında yapayalnız ölüp gidecek'Haberi görüntüle

Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var

ARKADAŞININ TELEFON NUMARASINI VERDİ
Hatta kendine ait bir telefonu olmadığı için Chong'a arkadaşı Mike'ın numarasını verdi. Arkadaşı da birkaç gün sonra Chong'un kendisini aradığını haber verdi Pratt'e.

Haberin Devamı

Chong'u geri aradı ve evine gittiğinde eline 120 sayfalık senaryo tutuşturuldu.

O senaryoyu ardı ardına üç kez okudu Chris Pratt. Sonra seçmelere girdi ve ona Hollywood'un kapılarını açan Cursed: Part 3 filmindeki Devon karakterini oynaması için seçildi.

Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var
Pratt'in ilk filminin yönetmenliğini de Chong üstleniyordu.

Buna sevindi sevinmesine de filmin Los Angeles'ta çekilecek olması onu biraz endişelendirdi. Çünkü yolculuk için parası yoktu. Sadece 60 doları ve bir çanta kıyafeti bir de bir çift pateni vardı.

Neyse ki Pratt'e çekim için yol masrafını kendisinin ödemeyeceği söylendi de içi rahatladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBeş yıllık gizli aşkta mutlu son: Gürcistana gelin gittiBeş yıllık gizli aşkta mutlu son: Gürcistan'a gelin gittiHaberi görüntüle

Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var

İLK FİLMİNDEN SONRA HOLLYWOOD KAPILARI AÇILDI
Cursed: Part 3 filmi için aldığı o teklif Chris Pratt'in hayatını tamamen değiştirdi. Oyuncu, paylaşımında "Bir karides restoranında çalışan bir gence şans tanıdığı için Chong'a her zaman minnettar kalacağım. Herkes bir yerden başlar. Benim için de her şey işte böyle başladı" diye yazdı.

O ilk deneyimi Chris Pratt'i bambaşka yerlere götürdü.

Parks and Recreation'da kamera karşısına geçti sonra. Bunu da Galaksinin Koruyucuları" (Guardians of the Galaxy), "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" (Avengers: Infinity War) izledi.

Sonra Chris Pratt'in geldiği noktayı herkes biliyor zaten.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınNişan bozulur bozulmaz yine aşka düşmüştü: Sevgilisiyle dudak dudağa yeni yaşına girdiNişan bozulur bozulmaz yine aşka düşmüştü: Sevgilisiyle dudak dudağa yeni yaşına girdiHaberi görüntüle

Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var

ARNOLD SCHWARZENEGGER'İN DAMADI OLDU
Oyuncu, ünlendikten sonra özel hayatı da konuşulur oldu. 2009 ile 2017 arasında Anna Faris ile evli kaldı. Bu evlilikten Jack adında bir oğlu oldu.

Pratt, 2019 yılından bu yana da Katherine Schwarzenegger ile evli. İki kız ve bir erkek üç çocukları var.

Bir zamanlar karavanda yaşayan Chris Pratt, artık ailesiyle birlikte yüzlerce dönümlük bir çiftlikte yaşıyor. Üstelik yaklaşık 100 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.

Gözden KaçmasınOnca varlığın içine doğup bir gün yüzü görmediler: İkizler duvar dibinde dertleştiOnca varlığın içine doğup bir gün yüzü görmediler: İkizler duvar dibinde dertleştiHaberi görüntüle

Servis yaptığı ünlüye Beni de filminize alın demişti... Evi bile olmayan bir garsondu, artık dönüm dönüm arazileri ve milyonları var

Chris Pratt, ilk evliliğini oyuncu Anna Faris ile yaptı. Bu evlilikten Jack adında 17 yaşında bir oğlu oldu. İkinci karısı Katherine Schwarzenegger ile de iki kızı ve bir oğlu dünyaya geldi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chris Pratt#Katherine Schwarzenegger#Arnold Schwarzenegger

BAKMADAN GEÇME!