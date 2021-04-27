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Televizyon
Haber Giriş: 27.04.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Reşit Baş bulundu mu? Şükran Çelik kimdir? Evlilik dışı birlikte olduğu Reşit Baş'ı arayan Şükran Çelik'in ifadeleri tepki çekti

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Reşit Baş bulundu mu? Şükran Çelik kimdir? Evlilik dışı birlikte olduğu Reşit Baş'ı arayan Şükran Çelik'in ifadeleri tepki çekti

Şükran Çelik, 2 çocuğunun babası Reşit Baş'ın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Evlilik dışı birlikte olduğu Reşit Baş'ı arayan Şükran Çelik'in ifadeleri tepki çekerken; nikahlı eşi Hatun Baş, eşinin yerini bildiğini söyledi. İki kadın canlı yayında birbirine girdi.

Evlilik dışı ilişki yaşadığı iki çocuğunun babası 44 yaşındaki Reşit Baş’ı arıyor. 

Şükran Çelik, resmi nikahlı eşi  ve oğlundan şüphe duyuyor.

İddiaların odağındaki bir diğer isim Hatun Baş, canlı yayına bağlandı. 20 yıldan beri eşiyle mutlu olduğunu ifade eden Baş’ın nerede olduğunu bildiğini söyledi. Müge Anlı da Reşit Başın kaybından şüphe duyduğunu belirtti. Şükran Çelik'in "Reşit Baş'ın önce çocuğunu benim diyerek kabul etmediğini" söylemesi üzerine Müge Anlı, "hayatını mahvettiğinin farkında değilsin." sözleriyle tepki gösterdi. 

Şükran Çelik 17 yaşındayken Reşit Baş ile tanışıp çocuk sahibi oldu. Çift ayrıldıktan sonra Şükran Çelik bir evlilik yaptı. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Şu an 34 yaşında olan Şükran Çelik, 10 yıl ardından Reşit Baş ile yeniden bir araya geldi. Çiftin bir araya geldiği Reşit Baş'ın ailesi tarafından da fark edildi.

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