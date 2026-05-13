Resimleri sanat fuarında

Güncelleme Tarihi:
2020 yılında açtığı ilk kişisel sergisiyle eleştirmenlerden tam not alan oyuncu, 13 Mayıs’ta başlayacak ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’na davet edildi.
Yeşilçay’ın 4 özel resmi sanatseverlerin karşısına çıkacak. Oyuncu, eserlerinde Anadolu’nun renkli kültüründen geleneksel motifleri kullanarak bu köklü mirası çağdaş resim sanatının yenilikçi ve evrensel diliyle buluşturuyor.
17 Mayıs’a kadar Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda, 40’a yakın ülkeden sanatçının eserleri izlenebilecek.