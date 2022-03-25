Reshad Strik (Ailenin Yeni Üyesi Reşat) kimdir, nereli? Reshad Strik'in eşi Sabina Strik hakkında bilgiler

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Boşnak kökenli Avustralyalı aktör Reshad Strik 22 Haziran 1981 tarihinde dünyaya geldi. . Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, genç iken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı.



Mezun olduktan sonra ''Blue Heelers'' adında bir televizyon şovuna konuk oldu. ''Headland'' adlı dizinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra ABD'de, Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu.



Amerika’da ilk olarak “Tepenin Gözleri 2”de Mickey adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson’ın “A Public Affair” klibinde rol aldı.



Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.



2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için biraz zaman harcadı. Reshad, Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı. 2013 yılında Türkiye'ye geldi.



Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, 2014 yılında ''Filinta'' dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.

Reshad Strik, günümüzde eşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul’da yaşamaktadır.

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Reshad Strik 'in eşi Sabina Pitić Hakkında

Ailenin Yeni Üyesi adlı programının sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve yönetmen Reshad Strik 'in eşi Sabina Pitić'dir. Gerçek ve tam adı Sarajka Sabina Pitić’dir. Sabina Pitić 1988 yılında Saraybosna’da doğdu. Sabina Pitić 31 yaşındadır. Ekonomist olan Sabina Pitić Reshad Strik, 2 çocuk annesi.