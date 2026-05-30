Renkli karakterler bir arada... Hangisi Daha 17?

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 15:38

Kanal D'nin pazar akşamı izleyiciyle buluşacak yeni dizisi Daha 17'nin karakter analizleri paylaşıldı. Çekimleri Bodrum'da devam eden, bir aile hikayesini gençlerin gözünden ekrana taşıyacak dizide kim kimdir sorusunun yanıtı haberimizde...

ŞEBNEM (NESRİN CAVADZADE)

Güçlü, zarif ve kontrolcü bir kadın. Sosyal çevresinin merkezinde. Ailesini ve kurduğu düzeni korumak için her şeyi yapabilir.

ARAS (ÇAĞAN EFE AK)

17 yaşında. Cesur, dürüst ve adalet duygusu çok güçlü bir genç. Küçük yaşta ailesini kaybettiği için erken büyümüş, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiştir. Zeki, lider ruhlu ve fedakârdır. Haksızlığa sessiz kalamaz.

HAKAN (ARMAĞAN OĞUZ)

Çok güçlü ve zengin bir iş insanı. Dışarıdan kusursuz görünse de geçmişinde karanlık sırlar taşıyor. Kontrolü elinde tutmayı seviyor.

LEYLA (CEREN AYRUK)

Zeki, çalışkan ve özgüvenli bir genç kız. Varlıklı bir ailede büyüse de şımarık değildir. Adalet duygusu güçlüdür. Sinemaya tutkuyla bağlıdır ve bir gün filmini çekmeyi hayâl etmektedir.

TEOMAN (ATA YAŞAT)

Zenginlik içinde büyümüş, şımartılmış ve kaybetmeye tahammülü olmayan biri. Güçlü görünse de içten içe onay arayan, empati duygusu zayıf bir gençtir. Tehlikeli ve manipülatif tarafı dikkat çeker.

NURAY (DİLARA AKSÜYEK)

Güzel ama mutsuz ve hırslı bir kadın. Hayatından memnun değil, sahip olamadıklarının öfkesini ailesinden çıkarıyor. Şebnem'e hayran.

SERHAT (ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK)

Zaaflarını nezaketinin arkasında saklayan bir adam. Hakan Akkaya'nın imparatorluğunun gölgesinde kendi hırslarıyla mücadele ediyor. Gizli nefreti en büyük motivasyonu.

DENİZ (HELİN ELVEREN)

Özgürlüğüne düşkün, sert görünen ama derin duygular taşıyan bir genç kız. Sınıf farklarının farkında ve buna öfkeli. Çizgi roman çizmeye büyük tutkusu vardır.

BARIŞ (DENİZ ALİ CANKORUR)

Neşeli, iyi kalpli ve zeki bir genç. Babasının yokluğunu hissetse de sevgisini kaybetmemiştir. Teknoloji ve bilgisayar konusunda çok yeteneklidir.

ÖZLEM (MELİS BABADAĞ)

Güçlü, emekçi ve fedakâr bir anne. Oğlu Barış için her şeyi göze alır. Gururlu ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın.

SILA (EZGİ DALGIÇ)

Popüler, bakımlı ve hırslı bir genç kız. Güçlü görünmeyi sever, statüye önem verir. Moda dünyasında parlamak ve dikkat çekmek en büyük hayali.

EZGİ (BERRA AHSEN USLU)

Enerjik, sempatik ve sosyal bir genç kız. Dans etmeyi ve içerik üretmeyi seviyor. Sanal medyada aktif ve geleceğini bu alanda görüyor.

KUTAY (BATUHAN MORA)

Teoman'ın en yakın arkadaşı. Onun etkisinde kalan, aidiyet ihtiyacı yüksek bir genç. İçten içe Leyla'ya âşık.

EVREN (EFE MUSA YURDAGELEN)

Teoman grubunun en yumuşak karakteri. Baskın biri değil, çoğunlukla arkadaşlarının peşinden gidiyor. Aslında iyi kalpli ve vicdanlı.

İLHAN (BÜLENT SEYRAN)

Sessiz, iyi niyetli ve ailesine bağlı bir baba. Karısını hâlâ seviyor ama yıpranmış bir evliliğin içinde sıkışmış durumda.

MUSTAFA (CEMAL TOKTAŞ)

Sert mizaca sahip bir komiser. Oğluna karşı mesafeli bir baba. Güçlü insanlarla iyi geçinmeye önem veriyor.

REMZİ (HAKAN MERİÇLİLER)

Okul müdürü. Güçlü insanlarla iyi ilişkiler kurmayı bilen, düzenini korumayı seven biri.

 

