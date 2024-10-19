Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı: Rekor Hande Erçel ve Gökçe Bahadır'da...

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“Aramızda Kalmasın” programının haberine göre bu alanda rekor erkeklerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit, kadınlarda ise Hande Erçel ve Gökçe Bahadır’da.

İşte 1 post ve 1 story ücretleri

ERKEKLER



· Kıvanç Tatlıtuğ: 2.5 milyon TL

· Burak Özçivit: 2.5 milyon TL

· Barış Arduç: 2 milyon TL

· Mert Ramazan Demir: 2 milyon TL

· Barış Kılıç: 1 milyon 750 bin TL

KADINLAR



· Hande Erçel: 3 milyon TL

· Gökçe Bahadır: 3 milyon TL

· Fahriye Evcen: 2.5 milyon TL

· Beren Saat: 2 milyon TL

· Meryem Uzerli: 1.5 milyon TL