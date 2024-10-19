Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı: Rekor Hande Erçel ve Gökçe Bahadır'da...

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“Aramızda Kalmasın” programının haberine göre bu alanda rekor erkeklerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit, kadınlarda ise Hande Erçel ve Gökçe Bahadır’da.
İşte 1 post ve 1 story ücretleri
ERKEKLER
· Kıvanç Tatlıtuğ: 2.5 milyon TL
· Burak Özçivit: 2.5 milyon TL
· Barış Arduç: 2 milyon TL
· Mert Ramazan Demir: 2 milyon TL
· Barış Kılıç: 1 milyon 750 bin TL
KADINLAR
· Hande Erçel: 3 milyon TL
· Gökçe Bahadır: 3 milyon TL
· Fahriye Evcen: 2.5 milyon TL
· Beren Saat: 2 milyon TL
· Meryem Uzerli: 1.5 milyon TL