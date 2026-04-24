'Rekabet her zaman iyidir! Yeni sezonda dizimiz devam edecek'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 08:12
Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da rol alan Tolga Tekin önceki gün Etiler Akmerkez’de ablası ile görüntülendi.
Oyuncu, çarşamba günleri yayınlanan “Eşref Rüya”nın karşısındaki diziler hakkında konuştu:
“Bence rekabet her zaman iyidir. İyi bir rekabet oluyor, bu da bizi daha çok işimize odaklıyor. Yeni sezonda da dizimiz devam edecek.”
Tekin, tiyatronun son dönemde ön plana çıkması hakkında ise şunları söyledi: “Tiyatro
er meydanıdır. Mutlaka eğitim gerektiriyor. Şimdilerde de yapay zekâ 5 yıla kadar dizi de yapar. O yüzden ben tiyatroya ağırlık verileceğini düşünüyorum.”