Reha Özcan: Seyircinin ilgisi motive ediyor

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Oyuncu, seyirciden gördükleri ilginin ekibi motive ettiğini söyledi: “Sokağa çıktığımız zaman insanların bizi bağrına basan hali hepimizi çok motive ediyor. Her gelen senaryoyu biz de merak etmeye başlıyoruz o zaman. Merak, öbür taraftan çalışmayı beraberinde getiriyor ve daha fazla özeniyorsunuz. Eğer yapmış olduğunuz iş seyirci tarafından beğeniliyorsa layık olmaya çalışıyorsunuz. Biz de şu anda onu yaşıyoruz, gurur duyuyoruz tabii yaptığımız işin bir değeri olduğu için.”

DÜNYAYI KADINLAR YÖNETSİN

Özcan, sette çok mutlu olduklarını da anlattı: “Ben kadın duyarlılığına çok inanıyorum. Dünyayı kadınlar yönetse daha adaletli bir yer olacağını düşünüyorum. Yazarımız, senaristlerimiz, yönetmenlerimiz, yapımcımız kadın; o enerji çok iyi geliyor.”

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