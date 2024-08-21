Reha Muhtar entübe edildi... Deniz Uğur 'oğlumu göstermiyorlar' dedi, Nilüfer'den iddialara yanıt gecikmedi

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ÜNLÜ televizyon programcısı ve gazeteci Reha Muhtar önceki gece saat 01.00 sıralarında evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Oğlu Poyraz’ın araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan Muhtar’ın düşmeye bağlı olarak ciğerine darbe aldığı öğrenildi. Yoğun bakımda olan gazeteci entübe edildi. Aile ve hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Reha Muhtar’ın tedavisi Maslak Acıbadem Hastanesi’nde devam ederken kızı Ayşe Nazlı da babasının durumuyla yakından ilgileniyor.



OĞLUMU GÖSTERMİYORLAR



Reha Muhtar’ın ikizlerinin annesi Deniz Uğur da kaza sırasında evde olan oğlu Poyraz’a ulaşamadığını açıkladı. Instagram hesabından video yayınlayan Uğur, çocuğunun Ayşe Nazlı tarafından kendisine gösterilmediğini iddia etti: “Çocuğuma ulaşamıyorum, çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hastaneden Poyraz’ı Nilüfer’in de kızı Ayşe Nazlı’nın aldığını söylüyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Şu anda karakola gidiyorum, haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım.” Deniz Uğur’un sözlerinin ardından Reha Muhtar’ın avukatı Mustafa Demiral bir açıklama yayınladı: “Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir. Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmi makamlar önünde beyan etmiştir. Bu süreçte dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir.” Mahkeme daha önce kızları Mina’nın velayetini Deniz Uğur’a, oğulları Poyraz’ı ise Reha Muhtar’a vermişti.

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TEK AMACI KARDEŞİNE DESTEK OLMAK

Nilüfer, Deniz Uğur’un iddialarını kabul etmeyerek “Ayşe Nazlı’nın tek yaptığı kardeşine destek olmak. Amacı ne kaçırmak ne de başka bir şey olabilir. Tek dileğimiz Reha Muhtar’ın bir an önce iyileşmesi” dedi.