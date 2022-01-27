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Recep İvedik 6 nerede çekildi? Recep İvedik 6 oyuncuları ve konusu

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Recep İvedik 6 nerede çekildi Recep İvedik 6 oyuncuları ve konusu

Recep İvedik film serisinin en sevilenlerinden Recep İvedik 6 televizyon ekranlarında yerniden izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen karakter Recep İvedik'in maceralarının anlatıldığı Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik 6 konusu ve merak edilenler...

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Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Recep İvedik 6, 2019 yılında vizyona girdiği tarihlerde izlenme rekorları kırmıştı. İzleyiciden tam not alan Recep İvedik 6 yeeniden TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Recep İvedik 6 filmi konusu ve oyuncuları...

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Şahan Gökbakar, senaryosunu kardeşi Togan'la birlikte yazdığı filmde bu kez Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya giden Recep'in komik maceralarını anlattı. Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı film, Bursa’nın Karacabey ilçesinde çekildi.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

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RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Sef

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

Lorraine Kadye - Zouya

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

 

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