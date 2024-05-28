Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 oyuncuları kimdir?

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Recep İvedik 5 oyuncuları ve konusu ile bir kez daha gündeme geldi. 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filminin Fox TV yayın akışında yer alması ardından filmin nerede çekildiği de gündeme geldi. Peki, Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 nerede çekildi? İşte, film hakkında detaylı bilgiler
RECEP İVEDİK 5 KONUSU NEDİR?
Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.
RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI
|Oyuncu
|Karakter
|Açıklama
|Şahan Gökbakar
|Recep İvedik
|Filmin ana karakteri
|Nurullah Çelebi
|Nurullah Sağlam
|Recep'in sağ kolu
|Deniz Ceylan
|Kafile Başkanı Hakan
|Kafile başkanı
|Orkan Varan
|Akif Özeren
|Kafile başkanı yardımcısı
|Zeynep Demirtaş
|Atlet Zeynep
|Atletizmde yer alan kadın sporcu
|Sümeyya Sezer
|Güreşçi Sümeyya
|Güreşen kadın sporcu
|Merve Boğa
|Gülleci Merve
|Gülle atan kadın sporcu
|Miray Akbulut
|Yüksek Atlamacı Miray
|Yüksek atlayan kadın sporcu
|Kübra Yılmaz
|Yüzücü Kübra
|Yüzen kadın sporcu
|Merve Başkaya
|Sırıkla Atlamacı Merve
|Sırıkla atlayan kadın sporcu
|Zeynep Küsem
|Ritmik Jimnastikçi Zeynep
|Ritmik jimnastik yapan kadın sporcu
|Şahabettin Karabulut
|Zıp Zıp Orhan
|Zıplamalarda yer alan sporcu. Aynı zamanda Recep'in kamyoncu arkadaşıdır.
|Gönen Fatih Yemez
|Jan Klod Adnan
|Atletizmlerde yer alan sporcu. Aynı zamanda Recep'in kamyoncu arkadaşıdır.
|Murat Bölücek
|Biberli Hasan
|Ümit Özkurt
|Kuleci Erdal
|Su sporlarında yer alan sporcu. Aynı zamanda Recep'in kamyoncu arkadaşıdır.
|Hüseyin Baycur
|Beton Adem
|Bütün güç gerektiren sporlarda yer alan sporcu. Aynı zamanda Recep'in kamyoncu arkadaşıdır.
|Serghei Dragan
|Nikolay Petrovski
|Recep'in bir numaralı düşmanı olan aynı zamanda asabi bir Rus sporcu.
|Tanfer Yaşar German
|Eurasia Baş Hakemi
|Eurasia baş hakemi
|Alper Üstündağ
|Spiker
|Eurasia spikeri
|Koray Alpay
|Yunan Sporcu Niko
|Önce Recep'in kafasında tabak kırıp sonrasında Hotdog yarışmasında Recep ile yarışıp Recep'e yenik düşen Yunan sporcu
|Ayşe Gülerman
|Rodeo Sunucusu
|Rodeoyu sunan kadın
|Hüseyin Yılmaz Sütçü
|Kültür Yemeği Sunucusu
|Kültür yemeğini sunan adam
|Murat Yılancı
|İmam
|Cenaze namazını cemaate kıldıran imam
|Ayşegül Alptekin
|Yenge
|Adem Çınar
|Kısa Adam
|Recep İvedik'in saf tutmak için kavga ettiği kısa adam
|Murat Ormıyak
|Doktor
|Eurasia hastanesinin doktoru
|Ayfer Kızıl
|Helvacı Kadın
|Cenaze gününde helvayı yapan kadın
|Selahattin Mutlu
|Karaambar Kamyoncular Derneği Şefi
|Kuru fasulyeyi servis eden şef
|Yurdaer Tosun
|Karaambar Kamyoncular Derneği Aşçısı
|Kuru fasulyeyi yapan aşçı
|Orhan Sertsoy
|Salih Abi
|Mahallenin bakkalını işleten esnaf
|Evgenia Malysheva
|Russian Girl I
|Inessa Batazhenko
|Russian Girl II
|Fırat Korkmaz
|Sirtakici
|Eurasia olimpiyatlarındaki sirtakici