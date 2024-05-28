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Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 oyuncuları kimdir?

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Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi Recep İvedik 5 oyuncuları kimdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 12:33

Recep İvedik 5, televizyon kanalarında yayınlanmaya devam ediyor. Serinin 5'inci filminde, Recep karakteri bu kez genç sporcuları taşıma görevini üstleniyor, olanlar oluyor. Recep İvedik 5’te Şahan Gökbakar’a kadroda Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut ve İbrahim Emin Ege eşlik ediyor.

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Recep İvedik 5 oyuncuları ve konusu ile bir kez daha gündeme geldi. 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filminin Fox TV yayın akışında yer alması ardından filmin nerede çekildiği de gündeme geldi. Peki, Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 nerede çekildi? İşte, film hakkında detaylı bilgiler

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI

OyuncuKarakterAçıklama
Şahan GökbakarRecep İvedikFilmin ana karakteri
Nurullah ÇelebiNurullah SağlamRecep'in sağ kolu
Deniz CeylanKafile Başkanı HakanKafile başkanı
Orkan VaranAkif ÖzerenKafile başkanı yardımcısı
Zeynep DemirtaşAtlet ZeynepAtletizmde yer alan kadın sporcu
Sümeyya SezerGüreşçi SümeyyaGüreşen kadın sporcu
Merve BoğaGülleci MerveGülle atan kadın sporcu
Miray AkbulutYüksek Atlamacı MirayYüksek atlayan kadın sporcu
Kübra YılmazYüzücü KübraYüzen kadın sporcu
Merve BaşkayaSırıkla Atlamacı MerveSırıkla atlayan kadın sporcu
Zeynep KüsemRitmik Jimnastikçi ZeynepRitmik jimnastik yapan kadın sporcu
Şahabettin KarabulutZıp Zıp OrhanZıplamalarda yer alan sporcu. Aynı zamanda Recep'in kamyoncu arkadaşıdır.
Gönen Fatih YemezJan Klod AdnanAtletizmlerde yer alan sporcu. Aynı zamanda Recep'in kamyoncu arkadaşıdır.
Murat BölücekBiberli Hasan
Ümit ÖzkurtKuleci ErdalSu sporlarında yer alan sporcu. Aynı zamanda Recep'in kamyoncu arkadaşıdır.
Hüseyin BaycurBeton AdemBütün güç gerektiren sporlarda yer alan sporcu. Aynı zamanda Recep'in kamyoncu arkadaşıdır.
Serghei DraganNikolay PetrovskiRecep'in bir numaralı düşmanı olan aynı zamanda asabi bir Rus sporcu.
Tanfer Yaşar GermanEurasia Baş HakemiEurasia baş hakemi
Alper ÜstündağSpikerEurasia spikeri
Koray AlpayYunan Sporcu NikoÖnce Recep'in kafasında tabak kırıp sonrasında Hotdog yarışmasında Recep ile yarışıp Recep'e yenik düşen Yunan sporcu
Ayşe GülermanRodeo SunucusuRodeoyu sunan kadın
Hüseyin Yılmaz SütçüKültür Yemeği SunucusuKültür yemeğini sunan adam
Murat YılancıİmamCenaze namazını cemaate kıldıran imam
Ayşegül AlptekinYenge 
Adem ÇınarKısa AdamRecep İvedik'in saf tutmak için kavga ettiği kısa adam
Murat OrmıyakDoktorEurasia hastanesinin doktoru
Ayfer KızılHelvacı KadınCenaze gününde helvayı yapan kadın
Selahattin MutluKaraambar Kamyoncular Derneği ŞefiKuru fasulyeyi servis eden şef
Yurdaer TosunKaraambar Kamyoncular Derneği AşçısıKuru fasulyeyi yapan aşçı
Orhan SertsoySalih AbiMahallenin bakkalını işleten esnaf
Evgenia MalyshevaRussian Girl I 
Inessa BatazhenkoRussian Girl II 
Fırat KorkmazSirtakiciEurasia olimpiyatlarındaki sirtakici
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