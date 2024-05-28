Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 oyuncuları kimdir?

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Recep İvedik 5 oyuncuları ve konusu ile bir kez daha gündeme geldi. 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filminin Fox TV yayın akışında yer alması ardından filmin nerede çekildiği de gündeme geldi. Peki, Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 nerede çekildi? İşte, film hakkında detaylı bilgiler

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI