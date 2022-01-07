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Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 konusu ve oyuncu kadrosu

#Recep İvedik 4#Recep İvedik 4 Filmi Nerede Çekildi#Recep İvedik 4 Konusu
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler Recep İvedik 4 konusu ve oyuncu kadrosu

Recep İvedik film serisinin dördüncüsü olan 2014 yapımı film bu akşam yeniden ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği ve senaryosunun Şahan Gökbakar'a ait olduğu Recep İvedik 4 filmi nedere çekildir, konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik 4 filmi hakkında merak edilenler...

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Recep İvedik 4 bu akşam Fox Tv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Recep İvedik film serisinin dödüncüsü olan filmin senaryosu yine Şahan Gökbakar'a ait. Peki, Recep İvedik 4 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik 4 hakkında bilgiler...

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4 filmi Maldivler'de çekilmiştir. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.

RECEP İVEDİK 4 KONUSU

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almak ister. Ancak kendi yöntemleriyle arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi Maldivler'de yapılan büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulur.

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RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Şahan Gökbakar /Recep İvedik

Ali İhsan Varol /Ali İhsan Varol

İrfan Kangı /İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz /Halil İbrahim

Barış Bulut/ Taylan

Ece İncebay /Aslıhan

Ekrem Aral /Tuna Arif

Aziz Karakaya /Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler /Simge

Serkan Sağdıç /Burak

Caner Tanrıverdi /Cenk

Gülşah Yanaş /Gaye

Halil İbrahim Yılmaz /Necati

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