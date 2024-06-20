Recep İvedik 1 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 1 filminin oyuncuları kimdir?

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Recep İvedik karakterinin doğduğu ilk film olan Recep İvedik, bir kez daha televizyonda ekranlara geliyor. Beyaz perdeye girdiği dönemde gişede 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenen filmde, Recep İvedik'in bir tesadüf üzerine Antalya'ya tatile gitmesi ve yıllar sonra çocukluk aşkı ile karşılaşma macerası eğlenceli bir şekilde ele alınıyor. İşte, Recep İvedik hakkında merak edilen detaylar.

RECEP İVEDİK'İN OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik filmlerinin ilki olan Recep İvedik'te, Şahan Gökbakar, FatmaToptaş, Lemi Filazof, Hakan Bilgin gibi oyuncular yer alıyor.

RECEP İVEDİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya’ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel’in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik’in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel’e kendini beğendirmek... Recep İvedik’in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.