Raşit Bağzıbağlı kimdir, nereli? Raşit Bağzıbağlı En Şık Benim yarışmasında!

Raşit Bağzıbağlı merak edilen isimler arasında bulunuyor. En Şık Benim yarışması ilk bölümü ile bugün başlıyor. Yarışmacılar şıklık yarışında birinci olmak için çabalayacaklar. En Şık Benim jürisi olan Raşit Bağzıbağlı 1985 yılında Londra'da dünyaya geldi.

RAŞİT BAĞZIBAĞLI KİMDİR?

Moda sektörünün önce gelen isimlerinden biri olan Raşit Bağzıbağlı, 1985 yılında Londra'da dünyaya geldi. Tasarımcı olmaya karar verdiğinde 12 yaşındaydı. Londra’da aldığı eğitimin ardından ilk koleksiyonunu 21 yaşında hazırlayan Raşit Bağzıbağlı , 2007 yılında Couture tasarımcısı olarak kariyerine başladı.

Türkiye’de 2010 yılında yılın en iyi genç tasarımcısı odulu almasının ardından, aynı yıl New York'ta düzenlenen Face Of Fashion yarışmasında, en iyi umut veren genç tasarımcı ödülünü aldı. 2013 yılında memleketi KKTC’nin Polis üniformalarını tasarlayıp kurumsal kimlik logolarını ve amblemlerini hazırladı.

Elidor Miss Turkey 2014 ve 2015’te finalistlerin kostümlerini hazırladı. 2014’de FTV Ödüllerinde YILIN MODA TASARIMCISI ödülünü aldı. 2015 yılından itibaren İstanbul moda haftasında koleksiyonlarını sergiliyor.

Raşit Bağzıbağlı, 2016 yılında Fox TV’de yayınlanan Gardırop Savaşları isimli moda programında jüri koltuğuna oturdu. 2 sezon süren programda 220 bölum boyunca izleyenlere moda tüyoları verdi. Hazır giyim markası RASHID ve Couture'un yanına 2017 yılında gelinlik koleksiyonu da ekledi.

Türkiye'den Tuba Büyüküstün, Tulin Sahin, Demet Kutluay, Berguzar Korel, Fahriye Evcen, Dilan Deniz, Amine Gulse gibi ünlülerle çalışan tasarımcı, Dünya starlarından Paris Hilton, Yolanthe Cabau, Petra Nemcova ve Victoria Secret modeli Doutzen Kroes'u giydirdi.