Rap'çi Blok3 konserlerini iptal etti

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Blok3, tüm biletleri günler öncesinden tükenen 11 Ekim Rotterdam ve 13 Ekim Volkswagen Arena konserlerini iptal ettiğini duyurdu:

“Kariyerimi bir kadına şarkı yazarak başlattım. Ülkemde de sapkın olayların yaşanması çok ciddi derecede psikolojimi bozdu. Şükürler olsun ki ‘Anneniz sizin başınızın tacı, o ne derse desin siz onun kalbini sakın kırmayın’ diyen bir aile tarafından yetiştirildim. Benim kız kardeşim yok, maalesef daha doğarken onu kaybettik. Bu yüzden kız yeğenlerime fazla düşkünümdür. 11 Ekim’de Rotterdam ve 13 Ekim’de ilk albümüm ‘Obsesif’in Volkswagen Arena’da yapmayı planladığım lansman konserini iptal etmiş bulunmaktayım. (Biletler bitmiş, ilginiz için teşekkür ederim) Böyle bir dönemde eğlenmeyi kendime yakıştırmıyorum.”