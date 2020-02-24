Ramo'nun 7. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo 24 Şubat akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Ramo'nun bu haftaki 7. bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala ikinci fragman da diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Ramo 7. bölüm fragmanı...

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un rol aldığı Ramo'nun bu haftaki bölümünde;

Doğan Ramo’nun babasının intikamını alamayacağına inanır. Bu yüzden Alpay’dan intikam almak için bir plan yapar. Şahin’le birlikte Alpay’ın peşine düşerler.

Alpay’ın itirazlarına rağmen Adana Komisyonu, Ramo’ya çok önemli bir petrol sevkiyat görevi verir. Ancak bunu hazmedemeyen Alpay, Ramo’nun yanlış yapmasını ister. Sevkiyatın başarısız olması için harekete geçer.

Sibel ise mahallededir. Ancak evin kadınları Sibel’i kabullenmek istemezler. Onu anlayan ve ona iyi davranan sadece Sebahat’tır. Sebahat anlattıkça, Sibel Ramo’nun geçmişine gider. Ramo’nun hiç anlatmadığı geçmişin kapıları Sibel’e açılır.

Mahalledeki hazırlıkları fark eden Sibel, ailesi için endişelenir. Ramo’nun karşısına çıkan Sibel’in ondan tek bir isteği vardır. Artık sevdiklerinin zarar görmemesi...