Ramo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç ayrıldı mı? Sibel’e veda sahnesi
Ramo dizisinin yayınlanan son bölümü kafalarda soru işareti bıraktı. İzleyiciler düğününde düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan Sibel’in yaşamasını beklerken finalde beklenmedik bir şey oldu. Sibel’in mezarını gören izleyiciler, büyük bir şok yaşadı. Peki, Ramo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç ayrıldı mı?
Ramo'nun son bölümünde düğüne yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Sibel, hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastanede yaralı durumda yatan Sibel’e büyük bir tuzak kuruldu. İki kişi tarafından bayıltılan Sibel’in odasına bomba konuldu. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından ise Ramo odada Sibel'in yüzüğünü buldu. Ramo'nın son bölüm final sahnesinde ise patlama sonrası canından çok sevdiği insanı kaybetmenin şokunu yaşayan
Ramo, Sibel'in mezarı başında gözyaşlarına boğuldu.
Esra Bilgiç ayrıldı mı?
Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara cevap vererek "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" demişti. Mezar sahnesi ardından gözler bir kez daha Esra Bilgiç’e çevrildi. Son bölüm sahnelerini hikayeler bölümünden paylaşan Esra Bilgiç, ayrılığa dair bir açıklamada bulunmadı.
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