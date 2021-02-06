Ramo'da Sibel öldü mü? Esra Bilgiç ayrıldı mı? Sibel’e veda sahnesi

Ramo'nun son bölümünde düğüne yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Sibel, hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastanede yaralı durumda yatan Sibel’e büyük bir tuzak kuruldu. İki kişi tarafından bayıltılan Sibel’in odasına bomba konuldu. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından ise Ramo odada Sibel'in yüzüğünü buldu. Ramo'nın son bölüm final sahnesinde ise patlama sonrası canından çok sevdiği insanı kaybetmenin şokunu yaşayan



Ramo, Sibel'in mezarı başında gözyaşlarına boğuldu.



Esra Bilgiç ayrıldı mı?



Ramo'da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara cevap vererek "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler" demişti. Mezar sahnesi ardından gözler bir kez daha Esra Bilgiç’e çevrildi. Son bölüm sahnelerini hikayeler bölümünden paylaşan Esra Bilgiç, ayrılığa dair bir açıklamada bulunmadı.