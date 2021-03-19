Ramo yeni bölümü bu hafta var mı? Ekran macerasına ara vermişti

Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Ramo kısa bir aranın ardından ekran macerasına kaldığı yerden devam eidyor. Covid-19 ihtimali nedeniyle ertelenen Ramo'nun 36. bölümü 19 Mart Cuma günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun ekrana gelen bölümünde yaşanan heyecan dolu gelişmeler seyircileri soluksuz bıraktı. Mazhar, üç büyük patrondan biri olurken, Ramo da nihai hedefine ulaşarak İstanbul'un patronlarının yüzünü görmeyi başardı. Şerif'in kimliğinin açığa çıktığı bölümde dengeler bir kez daha derinden değişirken, gözler Ramo'nun bundan sonra yapacağı hamleye çevrildi.

Yaptığı operasyonla Şerif'i kaçıran Ramo, sistem hakkındaki tüm gerçekleri öğrendi. Şerif'i hain olarak Kudret'in karşısına çıkarınca, sistemde üç büyük patron olduğu ve Şerif'in de bu patronlardan biri olduğunu ortaya çıktı. Yıldırım'dan boşalan yere geçerek patronlardan biri Mazhar olurken, tüm bu yaşananların aslında Ramo'nun planının bir parçası çıkması ise herkesi şoke etti. Ramo, büyük planıyla Mazhar'ın büyük patronlardan biri olmasını sağlarken, kendisi de nihai hedefine ulaşarak üç büyük patronun yüzünü gördü.

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