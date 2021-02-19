Ramo oyuncuları kimdir? Ramo dizisinde yeni oyuncu sürprizi

Ramo oyuncuları ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum gibi isimler bulunuyor.

RAMO OYUNCULARI ARASINDA YENİ İSİMLER

Ramo dizisi yeni oyuncuları arasında Atilla Olgaç, Burak Demir, Emre Kınay gibi isimler bulunuyor.

Kurtlar Vadisi başta olmak üzere birçok ünlü dizide rol alan Atilla Olgaç Yıldırım karakterine, Burak Demir Cemil karakterine, Emre Kınay Şerif karakterine hayat veriyor.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.