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Televizyon
Haber Giriş: 19.02.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Ramo oyuncuları kimdir? Ramo dizisinde yeni oyuncu sürprizi

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Ramo oyuncuları kimdir? Ramo dizisinde yeni oyuncu sürprizi
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Ramo dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Show TV’de ekrana gelen diziye yeni oyuncular dahil oldu. Murat Yıldırım’ın Ramo karakterine, Esra Bilgiç’in Sibel karakterine hayat verdiği Ramo’nun kadrosuna Atilla Olgaç, Burak Demir ve Emre Kınay katıldı. İşte Ramo oyuncuları hakkında bilgiler

Ramo oyuncuları ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum gibi isimler bulunuyor.

RAMO OYUNCULARI ARASINDA YENİ İSİMLER

Ramo dizisi yeni oyuncuları arasında Atilla Olgaç, Burak Demir, Emre Kınay gibi isimler bulunuyor.

Kurtlar Vadisi başta olmak üzere birçok ünlü dizide rol alan Atilla Olgaç Yıldırım karakterine, Burak Demir Cemil karakterine, Emre Kınay Şerif karakterine hayat veriyor.

Ramo oyuncuları kimdir Ramo dizisinde yeni oyuncu sürprizi

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

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