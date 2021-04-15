Ramo final fragmanı yayınlandı – Ramo neden final yapıyor?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun heyecanla beklenen final bölümü fragmanı yayınlandı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ ve Atilla Olgaç gibi oyuncuların başrollerde yer aldığı Ramo 40. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Ramo dizisinin final bölümü 16 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek.

NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "“Kıyamet kopacak!” #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'nun 39. Bölümünde; Ramo'yu bulmak için harekete geçen Doğu ve Hasan ayrı ayrı mekanlara baskın düzenlediler. Ramo'nun fabrikada tutulduğunu düşünen Doğu oraya yaptığı baskın sırasında esir düştü. Doğu'yu bayıltıp Ramo'nun arabasına bindiren Şerif, Doğu ile birlikte arabayı havaya uçurdu.

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