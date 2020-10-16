Ramo dizisi oyuncuları kimdir? İşte Ramo oyuncu kadrosu
Ramo dizisi oyuncuları araştırılıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Ramo’nun yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler arasında Olgun Şimşek’te yer alıyor. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Kimsesiz Yaşar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ramo’da Cihangir karakterini canlandırıyor.
Ramo dizisi izleyicileri yeni bölümleri heyecanla bekliyorlar. Cuma akşamları ekrana gelen Ramo’da Ramo karakterine Murat Yıldırım, Sibel karakterine Esra Bilgiç, Cihangir karakterine Olgun Şimşek, Yavuz karakterine Yiğit Özşener, Doğu karakterine Mustafa Yıldıran hayat veriyor.
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Ramo dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Olgun Şimşek, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran gibi isimler yer alıyor.
Murat Yıldırım - Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
Olgun Şimşek – Cihangir
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
İdil Fırat – Fidan
Devrim Özkan – Nehir
Mustafa Yıldıran – Doğu
Pelin Körmükçü – Ahsen
Efsane Odağ – Ahsen
Sacide Taşaner - Sebahat
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