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Haber Giriş: 16.10.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Ramo dizisi oyuncuları kimdir? İşte Ramo oyuncu kadrosu

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Ramo dizisi oyuncuları kimdir? İşte Ramo oyuncu kadrosu
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Ramo dizisi oyuncuları araştırılıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Ramo’nun yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler arasında Olgun Şimşek’te yer alıyor. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Kimsesiz Yaşar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ramo’da Cihangir karakterini canlandırıyor.

Ramo dizisi izleyicileri yeni bölümleri heyecanla bekliyorlar. Cuma akşamları ekrana gelen Ramo’da Ramo karakterine Murat Yıldırım, Sibel karakterine Esra Bilgiç, Cihangir karakterine Olgun Şimşek, Yavuz karakterine Yiğit Özşener, Doğu karakterine Mustafa Yıldıran hayat veriyor.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Ramo dizisi oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Olgun Şimşek, Yiğit Özşener, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran gibi isimler yer alıyor.

Murat Yıldırım - Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

Olgun Şimşek – Cihangir

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

İdil Fırat – Fidan

Devrim Özkan – Nehir

Mustafa Yıldıran – Doğu

Pelin Körmükçü – Ahsen

Efsane Odağ – Ahsen

Sacide Taşaner - Sebahat

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