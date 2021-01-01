Ramo bu akşam neden yok? Ramo yeni bölüm tarihi ile ilgili ilk açıklama geldi

Ramo dizisi 27. yeni bölümü ekranlarını yeni açan izleyenler tarafından merak konusu oldu. Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi yerine bu akşam sinema kuşağı yer aldı. Cuma günlerinin takip edilen dizisi Ramo'nun yılbaşı tatili dolayısıyla 1 haftalık ekranlara ara verdiği bildirildi. Ramo dizisi önümüzdeki hafta 8 Ocak Cuma günü sevenlerinin karşısına çıkacak.

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bana Ramo derler!” #RAMO yeni bölümüyle 8 Ocak Cuma saat 20.00’de" ifadesi kullanıldı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar.

Ramo’un tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır.

İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.