Ramo bu akşam neden yok? Ramo yeni bölüm tarihi ile ilgili ilk açıklama geldi
Ramo yeni bölüm ne zaman sorusu izleyenlerin merak ettiği konulardan oldu. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'i buluşturan Ramo dizisinin 1 Ocak Show TV yayın akışında yer almaması izleyenlerin kafasını karıştırırken, dizinin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi. Açıklamayla beraber Ramo'nun 27. bölüm tarihi de belli oldu. Yılbaşı tatilinde bir çok dizide olduğu gibi Ramo dizisinin de ekranlara kısa bir ara verdiği öğrenildi. İşte, Ramo dizisi yeni bölüm tarihi.
Ramo dizisi 27. yeni bölümü ekranlarını yeni açan izleyenler tarafından merak konusu oldu. Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi yerine bu akşam sinema kuşağı yer aldı. Cuma günlerinin takip edilen dizisi Ramo'nun yılbaşı tatili dolayısıyla 1 haftalık ekranlara ara verdiği bildirildi. Ramo dizisi önümüzdeki hafta 8 Ocak Cuma günü sevenlerinin karşısına çıkacak.
Ramo dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bana Ramo derler!” #RAMO yeni bölümüyle 8 Ocak Cuma saat 20.00’de" ifadesi kullanıldı.
RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar.
Ramo’un tek hedefi Sibel’i Cihangir’in evinden almaktır. Cihangir’in hedefi ise bunu başarmadan Ramo’yu öldürtmek. Bunun için de Sibel’i kullanacaktır.
İstanbul’da bütün ibreler Cihangir’e dönmüşken Yavuz’un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo’dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo’un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.
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